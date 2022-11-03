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Витренко официально прекратил быть главой правления "Нафтогаза"

Фото: Юрий Витренко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Юрий Витренко официально прекратил работу в должности главы правления НАК "Нафтогаз Украины". Он занимал этот пост 1,5 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза".

Витренко отметил, что с середины прошлого года до начала полномасштабной войны "Нафтегазу" удалось переломить негативные тенденции и начать увеличивать добычу на истощенных месторождениях. Так, в 2021 году компания снова стала прибыльной.

"При этом вы обеспечили надежность поставок газа и социальную стабильность в стране. Мы лишили Фирташа возможности зарабатывать сверхдоходы на перепродаже газа, который добывает компания. Совместными усилиями мы внесли значительный вклад в остановку Северного потока-2, даже когда он уже достроен", - сказал Витренко в своем обращении к сотрудникам Нафтогаза.

Он также отметил, что у "Нафтогаза" есть концепция трансформации сектора, продуманные рычаги перемен, успешные пилотные проекты. Так, уже идет работа над существенным увеличением добычи благодаря применению новых технологий.

Кроме того, начинается новый арбитраж с "Газпромом" по транзиту, продолжается арбитраж против России по активам в Крыму, подана жалоба на "Газпром" в антимонопольный орган ЕС.

К тому же, финансовый план "Нафтегаза" на 2022 год предусматривает прибыль. Также было принято решение о передаче под контроль компании облгазов Фирташа.

"Надеюсь, что мое увольнение ускорит назначение наблюдательного совета. Это важно для компании и для страны, поскольку наблюдательный совет может стать драйвером корпоративной трансформации и даже трансформации всей отрасли. Кроме команды у компании есть положительная репутация среди международных партнеров, а это сейчас важно для победы и восстановление Украины", - добавил Витренко.

Напомним, 1 ноября Кабинет Министров уволил Витренко из "Нафтогаза".

Сегодня Верховная рада уволила Алексея Чернышева с должности министра развития общин и территорий. РБК-Украина со ссылкой на собственные источники сообщало, что экс-министр теперь может возглавить НАК "Нафтегаз".

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Нафтогаз УкраиныЮрий Витренко