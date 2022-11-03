Рада звільнила главу Мінрегіону Чернишова

Верховна рада звільнила Олексія Чернишова з посади міністра розвитку громад та територій України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело.

Відповідно до підсумків голосування, зняття Чернишова з посади Міністра розвитку громад і територій України:

підтримали 279 народних депутатів;

0 - виступили проти;

28 - утрималися від голосування;

46 - не голосували.

Хто такий Чернишов?

Олексій Чернишов народився в 1977 році у місті Харків.

Освіта повна вища - у 1999 р. закінчив Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія" за спеціальністю "Економіка підприємства"; 2002 року закінчив Національний юридичний університет ім. Я. Мудрого за спеціальністю "Правознавство". Одружений. Виховує двох синів.

У листопаді 2017 року став головою Наглядової ради Українського клубу нерухомості URE Club.

З 28 жовтня 2019 р. по 4 березня 2020 р. - голова Київської обласної державної адміністрації.

4 березня 2020 р. призначений Міністром розвитку громад та територій (3 листопада 2022 року звільнений з посади).

Передісторія

Зазначимо, що вчора у Раді зареєстрували заяву Чернишова про відставку з посади глави Мінрегіону.

Як раніше писало РБК-Україна з посиланням на власні джерела, екс-міністр тепер може очолити НАК "Нафтогаз".

Мінрегіон же планують об‘єднати з Міністерством інфраструктури під головуванням Олександра Кубракова, якого, ймовірно, підвищать до віце-прем‘єра.

Видання раніше з'ясувало, такий формат перестановок розглядали ще кілька тижнів тому. Але з його реалізацією не поспішали, поки не буде вирішено питання про звільнення Юрія Вітренка з "Нафтогазу". Втім, його звільнив Кабмін 1 листопада, тож це питання стало відкритим.

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