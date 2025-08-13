Віткофф та Путін обговорювали для України модель Західного берега Йордану, - ЗМІ

США та Росія нібито розглядають для тимчасово окупованих територій України сценарій, подібний до того, як Ізраїль контролює Західний берег ріки Йордан, який ізраїльська армія зайняла у 1967 році.

За даними видання, цей план народився під час зустрічі спеціального посланця президента США, Стіва Віткоффа, та російського диктатора Володимира Путіна.

За планом, Росія матиме військовий та економічний контроль над тимчасово окупованими територіями України. Але керувати ними буде власний "орган влади" - фактично, контрольована Кремлем імітація "незалежного керівництва". Це подібно до того, як Західним берегом де-юре керує Палестинська автономія, але справжнім керівником є Ізраїль.

Віткофф підтримує цей план, зазначає видання, оскільки вважає, що така ідея нібито обійде українську Конституцію. Головний закон України не дозволяє поступатися територіями без схвалення з боку всеукраїнського референдуму. Президент Володимир Зеленський також навідріз відмовляється схвалювати територіальні поступки.

Проте запропонований Віткоффом план означає, що юридично кордони України не зміняться. Але тимчасово окуповані території фактично перебуватимуть під контролем Росії.

"Це буде так само, як Ізраїль окупує Західний берег. З губернатором, з економічною ситуацією, яка стосується Росії, а не України. Але це все одно буде Україна, тому що Україна ніколи не відмовиться від свого суверенітету. Але реальність така, що це буде окупована територія, а взірцем є Палестина", - пояснив журналістам співрозмовник з адміністрації Білого дому.

Таким чином, окупація частини українських територій може продовжуватися роками та десятиліттями, подібно до того, як Ізраїль 58 років контролює Західний берег, зазначає видання. При цьому Росія буде ігнорувати вимоги будь-яких міжнародних інституцій припинити окупацію.