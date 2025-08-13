Мерц підтвердив готовність України обговорювати територіальні питання, але є умова

Україна готова обговорювати територіальні питання на можливих мирних переговорах з Росією. Але є кілька умов, головна з них - юридичного визнання окупованих територій не буде.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час спільної пресконференції з українським президентом Володимиром Зеленським.

"Україна готова до перемовин про територіальні питання, але ми виходимо з контактної лінії. Вона є вихідною позицією, а юридичне визнання окупованих Росією територій не обговорюється. Конституція змінюватися не повинна", - зазначив Мерц.

Зазначимо, що 13 серпня під час розмови з президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами було узгоджено п'ять спільних принципів щодо завершення війни Росії проти України. Один з них - жодних територіальних поступок не буде без дієвих гарантій безпеки для України.

Трамп та Путін зустрінуться на американській Алясці вже в п'ятницю, 15 серпня. Там не буде Зеленського. Під час саміту Путін може висунути Трампу ультиматум - визнати окуповані території України російськими в обмін на виведення військ агресора з інших районів та областей.

В Україні вже заявили, що віддавати росіянам будь-яку територію та визнавати її юридично російською не планують. Ці питання навіть не обговорюються.

Водночас російський режим 13 серпня повторив свій ультиматум, який Кремль постійно намагається висувати Україні. Йдеться про "вологі мрії" росіян щодо виведення українських військ з території Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей. Також Росія вимагає від України відмовитися від вступу до НАТО і скасування всіх західних санкцій.