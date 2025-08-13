Уиткофф и Путин обсуждали для Украины модель Западного берега Иордана, - СМИ

США и Россия якобы рассматривают для временно оккупированных территорий Украины сценарий, подобный тому, как Израиль контролирует Западный берег реки Иордан, который израильская армия заняла в 1967 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание The Times .

По данным издания, этот план родился во время встречи специального посланника президента США, Стива Уиткоффа, и российского диктатора Владимира Путина.

По плану, Россия будет иметь военный и экономический контроль над временно оккупированными территориями Украины. Но управлять ими будет собственный "орган власти" - фактически, контролируемая Кремлем имитация "независимого руководства". Это подобно тому, как Западным берегом де-юре руководит Палестинская автономия, но настоящим руководителем является Израиль.

Уиткофф поддерживает этот план, отмечает издание, поскольку считает, что такая идея якобы обойдет украинскую Конституцию. Главный закон Украины не позволяет уступать территории без одобрения со стороны всеукраинского референдума. Президент Владимир Зеленский также наотрез отказывается одобрять территориальные уступки.

Однако предложенный Уиткоффом план означает, что юридически границы Украины не изменятся. Но временно оккупированные территории фактически будут находиться под контролем России.

"Это будет так же, как Израиль оккупирует Западный берег. С губернатором, с экономической ситуацией, которая касается России, а не Украины. Но это все равно будет Украина, потому что Украина никогда не откажется от своего суверенитета. Но реальность такова, что это будет оккупированная территория, а образцом является Палестина", - пояснил журналистам собеседник из администрации Белого дома.

Таким образом, оккупация части украинских территорий может продолжаться годами и десятилетиями, подобно тому, как Израиль 58 лет контролирует Западный берег, отмечает издание. При этом Россия будет игнорировать требования любых международных институтов прекратить оккупацию.