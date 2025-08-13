ua en ru
Ср, 13 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Добропілля Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У Росії повторили ультиматум щодо України напередодні зустрічі Трампа і Путіна

Москва, Середа 13 серпня 2025 15:13
UA EN RU
У Росії повторили ультиматум щодо України напередодні зустрічі Трампа і Путіна Фото: представник МЗС Росії Олексій Фадєєв (скришот відео)
Автор: Наталія Юрченко

В російському МЗС повторили свій ультиматум щодо України. Заяву пролунала за кілька днів до зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника російського МЗС Олексія Фадєєва, якого цитують росЗМІ.

Фадєєв заявив, що "позиція РФ щодо врегулювання конфлікту незмінна". Йдеться про ультиматум диктатора Путіна щодо виведення українських військ з території Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей. Також Росія вимагає від України відмовитися від вступу до НАТО і скасування всіх західних санкцій.

Коментуючи інформацію про "обмін" територіями, представник МЗС Росії цинічно заявив, що так званий "територіальний устрій РФ закріплений в конституції".

"Тут, мабуть, навіть не потрібно нічого вигадувати. Територіальний устрій РФ закріплений у конституції нашої країни. Це все пояснює. Цілі російської делегації в переговорах на Алясці диктуються виключно національними інтересами", - сказав Фадєєв.

Зустріч Трампа і Путіна

Американський президент Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін зустрінуться 15 січня на Алясці.

Сьогодні Трамп проведе відеоконференції з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами щодо його зустрічі з диктатором. Володимир Зеленський сьогодні прибув до Берліну, звідки і буде брати участь в онлайн-зустрічах.

Детальніше про те, що відомо про зустріч Трампа та Путіна - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

Вимоги Росії до України

Нагадаємо, у Стамбулі відбулися три раунди переговорів між делегаціями України та Росії. Ще під час першої зустрічі представники РФ висунули умови, які є для України неприйнятними.

Москва вимагала від України закріпити нейтральний статус, відмовившись від курсу на членство в НАТО, фактично поступитися п'ятьма регіонами (включно з тими, які Росія не контролює), вивести війська з цих територій, відмовитися від репарацій та погодитися на "захист прав російськомовних".

Згодом диктатор Володимир Путін озвучив ще одну вимогу - визнання так званих "референдумів" на окупованих територіях.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Російська Федерація Дональд Трамп Мирні переговори Зустріч Трампа та Путіна
Новини
"Немає жодної ознаки": Зеленський про небажання РФ завершувати війну
"Немає жодної ознаки": Зеленський про небажання РФ завершувати війну
Аналітика
Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія