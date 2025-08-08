Торг територіями? WSJ дізналося, який ультиматум Путін готує для Трампа

Російський диктатор Володимир Путін на зустрічі з президентом США Дональдом Трампом може виставити ультиматум щодо України. Йдеться про визнання окупованих територій в обмін на виведення військ РФ з інших районів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Довгі розмови Трампа і Путіна

Як зазначають джерела видання, президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін у 2025 році неодноразово телефонували один одному і передавали повідомлення через посередників.

Один з високопоставлених американських чиновників розповів, що розмови Путіна та Трампа зазвичай мали дружній характер. Під час розмов президент США часто говорив про те, що хоче відродити американсько-російські відносини на основі економічного співробітництва.

Путін своєю чергою говорив про свої претензії та вимоги, серед яких міжнародне визнання контролю Росії над Кримом та іншими окупованими територіями України.

Як пише WSJ, телефонні розмови Путіна і Трампа іноді тривали кілька годин через довгі монологи російського президента, які потрібно було перекладати. За словами чинних та колишніх американських чиновників, Трамп, який зазвичай нетерплячий і прагне вступити в розмову, "уважно слухав" диктатора.

Проте телефонна розмова 3 липня тривала лише годину, що набагато менше, ніж попередні бесіди. Одне із джерел видання сказало, що в розмові не було колишньої теплоти, втім, як і конфліктних моментів, але Трамп закінчив бесіду "здивовано".

Ультиматум диктатора

Джерела WSJ заявили, що Трамп і Путін цього року не мали жодного серйозного конфлікту. При цьому у США та Європі є побоювання, що Путін висунув ідею зустрічі з Трампом, щоб продовжувати тиснути на нього, а не досягти миру.

Як заявив високопоставлений європейський дипломат та український чиновник, Путін під час зустрічі з Трампом може запропонувати "закріпити" за Росією частину захоплених українських територій в обмін на виведення російських військ з інших районів. А президент США, прагнучи мирної угоди, може закликати Україну та союзників прийняти цю пропозицію.

За словами чиновника, Україна та інші європейські уряди, ймовірно, відкинуть цей план. Це, ймовірно, піде на руку Путіну, оскільки Трамп може звинуватити Україну в продовженні війни.