Вчорашні переговори України та Росії в Абу-Дабі завершилися без компромісу, - Reuters

Українські та російські переговорники в п’ятницю провели зустріч в Абу-Дабі, де обговорювали насамперед територіальне питання. Однак компромісу сторони не досягли.

Про це повдіомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як пише видання, під час перемовин Київ перебуває під зростаючим тиском США щодо укладення мирної угоди, тоді як Москва наполягає на передачі їй усієї східної промислової зони Донбасу як умови припинення бойових дій.

Території - ключове питання переговорів

Президент Володимир Зеленський заявив, що територіальний спір є центральною темою тристоронніх переговорів за участю України, Росії та США, які мають завершитися в суботу. За його словами, наразі зарано робити висновки з п’ятничної зустрічі.

"Найважливіше - щоб Росія була готова закінчити війну, яку вона розпочала", - наголосив Зеленський, додавши, що перебуває в постійному контакті з українською делегацією.

Секретар РНБО та голова української делегації Рустем Умеров повідомив, що сторони обговорювали параметри завершення війни та подальшу логіку переговорного процесу.

Контакти зі США та гарантії безпеки

Переговори в Абу-Дабі відбулися після зустрічі Зеленського з президентом США Дональдом Трампом на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Тоді Зеленський заявив, що угода про гарантії безпеки з боку США вже підготовлена, і він очікує лише на визначення дати та місця її підписання.

Київ наполягає на надійних безпекових гарантіях від західних партнерів у разі мирної угоди, щоб унеможливити повторну агресію з боку Росії.

Російські удари та загроза гуманітарної кризи

Переговори проходять на тлі посилених атак РФ по енергетичній інфраструктурі України. Внаслідок ударів у великих містах, зокрема в Києві, фіксують перебої з електропостачанням і опаленням у період сильних морозів.

Глава найбільшого приватного енергетичного виробника України Максим Тимченко заявив Reuters, що ситуація наближається до гуманітарної катастрофи та що країні необхідне перемир’я для припинення атак на енергосистему. У Міністерстві енергетики зазначили, що система пережила найважчий день з листопада 2022 року.

Донбас як головна перепона

Москва заявляє про готовність до дипломатичного врегулювання, але наполягає на досягненні своїх цілей. Кремль вимагає, щоб Україна передала Росії близько 20% території Донецької області, які залишаються під контролем Києва.

Президент Зеленський категорично відкидає такі умови, наголошуючи, що Україна не поступатиметься територіями, які Росія не змогла захопити за роки війни.

Як пише видання, з послианням на російські джерела,

Джерело, наближене до Кремля, повідомило Reuters, що Москва вважає, що "формула Анкориджа", яка, за словами Росії, була узгоджена між Трампом і Путіним на саміті в Алясці в серпні минулого року, надасть Росії контроль над усім Донбасом і заморозить лінію фронту в інших районах на сході та півдні України.

Активи РФ і репарації

Водночас, як пише видання, Росія запропонувала використати заморожені у США активи на суму майже 5 млрд доларів для відновлення окупованих територій. Україна та її європейські союзники наполягають на виплаті репарацій. Коментуючи цю ідею, Зеленський назвав її "нісенітницею".