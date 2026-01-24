Переговори в Абу-Дабі: Зеленський розповів, про що домовилися
Переговори між Україною, США та Росією в Абу-Дабі завершилися та стали першим за тривалий час дводенним тристороннім форматом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського.
Хто брав участь у переговорах
За його словами, сторони встигли обговорити широкий спектр питань, а самі розмови були конструктивними.
З українського боку в зустрічах брали участь міністр оборони Рустем Умєров, очільник ГУР Кирило Буданов, командувач Об’єднаних сил Андрій Гнатов, народний депутат Давид Арахамія, постпред України при ООН Сергій Кислиця та заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький.
Американську сторону представляли Стів Віткофф, Джаред Кушнер, Ден Дрісколл, Алекс Гринкевич і Джош Грюнбаум. Від Росії участь у переговорах брали представники воєнної розвідки та армії.
Про що говорили сторони
За словами Зеленського, ключовою темою обговорень стали можливі параметри закінчення війни. Окрему увагу приділили питанню американського моніторингу та контролю за процесом завершення війни й дотриманням реальної безпеки.
Також американська сторона порушувала питання форматів закріплення домовленостей щодо завершення війни та необхідних для цього безпекових умов.
Можливе продовження переговорів
За підсумками зустрічей сторони домовилися доповісти у своїх столицях про результати перемовин і узгодити подальші кроки з лідерами держав. Військові визначили перелік питань для можливої наступної зустрічі.
"За умови готовності рухатись далі – а Україна готова – відбудуться наступні зустрічі, і потенційно – наступного тижня. Очікую на особисту доповідь делегації по її поверненню", - заявив Зеленський.
Переговори в Абу-Дабі
23 січня в Абу-Дабі розпочалися переговори за участю делегацій України, США та Росії, які з українського боку очолює секретар РНБО Рустем Умєров.
Президент Володимир Зеленський повідомив, що ключовою темою перемовин є територіальне питання, зокрема ситуація навколо Донбасу. Напередодні в Кремлі заявили, що вимагають виведення українських військ з регіону як одну з умов.
Перед стартом зустрічі Зеленський провів консультації з переговорною групою, а після першого дня перемовин Умєров розкрив окремі деталі обговорень в Абу-Дабі.
агадаємо, за даними ЗМІ, сьогодні перемовини пройшли у "позитивному" та "конструктивному" ключі.
Все що відомо про першу тристоронню зустріч України, США та РФ, а також що передувало цій зустрічі, - читайте у матеріалі РБК-Україна.