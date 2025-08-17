Уиткофф анонсировал обсуждение территориальных вопросов между Зеленским и Трампом

В Вашингтоне 18 августа во время встречи в Белом доме с президентом Украины Владимиром Зеленским будут обсуждать территориальные уступки в пользу России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в эфире CNN Live 17 августа.

"Вопрос обмена землями, которые, очевидно, находятся под контролем Украины, будут обсуждаться в понедельник. На встрече с Путиным они не обсуждались... Завтра Зеленский скажет нам, какие территории он готов отдать Путину", - заявил Уиткофф.

По его словам, президент США Дональд Трамп и Зеленский во время встречи обсудят между собой вопрос так называемого "обмена территориями", идею которого продвигает Трамп.

Отметим, что до этого Уиткофф заявил, что Россия якобы пошла на уступки Украине в вопросе пяти регионов. Однако спецпосланник Трампа не смог сказать ничего конкретного - вопрос о конкретике в соглашении заставил его растеряться.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский в Брюсселе 17 августа сказал, что любые территориальные вопросы должны обсуждаться только лидерами стран во время трехсторонней встречи. Но Россия пока не демонстрирует признаков, что она готова к ней.

Как писали СМИ, Путин обратился к США с просьбой по Украине. Он хочет, чтобы Вашингтон признал временно оккупированные украинские территории частью России. Кроме этого, он якобы предложил заморозить фронт в Запорожской и Херсонской областях в обмен на прекращение боевых действий и выход ВСУ с Донбасса и обязался письменно гарантировать, что не нападет на Украину, или на Европу.