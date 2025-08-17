Зеленський: територіальне питання має обговорюватися лише на тристоронньому саміті

Будь-які територіальні питання повинні обговорюватися тільки лідерами країн під час тристоронньої зустрічі. Але Росія поки що не демонструє ознак, що вона готова до неї.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву, яку зробив президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у Брюсселі.

Зеленський нагадав, що Росія не має вагомих успіхів у Донецькій області попри усі свої зусилля. Путін виявився не здатен захопити цю територію за 12 років. А Конституція України забороняє здачу територій, або будь-які територіальні торги. "Оскільки територіальне питання настільки важливе, воно повинне обговорюватися лише лідерами України та Росії під час тристоронньої зустрічі Україна-США-Росія. Поки що Росія не показує жодних ознак, що тристороння зустріч станеться. І якщо Росія відмовляється, тоді потрібні нові санкції", - зазначив президент.