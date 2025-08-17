ua en ru
Зеленський: територіальне питання має обговорюватися лише на тристоронньому саміті

Брюссель, Неділя 17 серпня 2025 16:25
Зеленський: територіальне питання має обговорюватися лише на тристоронньому саміті Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Антон Корж

Будь-які територіальні питання повинні обговорюватися тільки лідерами країн під час тристоронньої зустрічі. Але Росія поки що не демонструє ознак, що вона готова до неї.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву, яку зробив президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у Брюсселі.

Зеленський нагадав, що Росія не має вагомих успіхів у Донецькій області попри усі свої зусилля. Путін виявився не здатен захопити цю територію за 12 років. А Конституція України забороняє здачу територій, або будь-які територіальні торги.

"Оскільки територіальне питання настільки важливе, воно повинне обговорюватися лише лідерами України та Росії під час тристоронньої зустрічі Україна-США-Росія. Поки що Росія не показує жодних ознак, що тристороння зустріч станеться. І якщо Росія відмовляється, тоді потрібні нові санкції", - зазначив президент.

Як писали ЗМІ, Путін звернувся до США з проханням щодо України. Він хоче, щоб Вашингтон визнав тимчасово окуповані українські території частиною Росії. Окрім цього, він нібито запропонував заморозити фронт в Запорізькій та Херсонській областях в обмін на припинення бойових дій та вихід ЗСУ з Донбасу та зобов'язався письмово гарантувати, що не нападе на Україну, або на Європу.

Зі свого боку Зеленський у розмові з президентом США Дональдом Трампом навідріз відмовився віддавати Росії український Донбас. Український лідер не зреагував на заяви Трампа, що нібито тільки так можна досягти миру з Росією.

