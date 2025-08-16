Путін запропонував заморозити фронт у двох областях: Axios дізналося, що вимагає натомість

Глава Кремля Володимир Путін запропонував зупинити бойові дії в Запорізькій і Херсонській областях за умови, що ЗСУ виведуть війська з Донбасу.

Про це заявив журналіст Axios Барак Равід, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у соцмережі Х.

"Російський президент запропонував заморозити фронт у Запорізькій і Херсонській областях в обмін на виведення українських військ із Донецької області (Донбасу - ред.) - вимога, яку Україна навряд чи прийме", - йдеться в пості.

Як пише журналіст, його джерело, яке обізнане з переговорами лідерів, розповіло, що запропонував глава Кремля.

Зазначимо, що вчора і цієї ночі між президентом США Дональдом Трампом і Путіним відбулася зустріч на Алясці.

"Мир" в обмін на території

Нагадаємо, що ключовою темою на зустрічі Трампа і Путіна на Алясці була війна в Україні, а точніше, можливі шляхи її закінчення.

Після саміту лідери вийшли до преси і зробили низку заяв, але як стало зрозуміло, домовленості про перемир'я досягти не вдалося.

Деталей про зустріч було не так багато, проте після саміту Трамп дав інтерв'ю для Fox News, зробив низку постів у соцмережах, а також розмовляв із президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами.

Зокрема, Трамп порадив Зеленському "укласти угоду" з Росією і припустив, що результатом може стати швидка тристороння зустріч лідерів України, США та Росії. Він також зазначив, що розвиток подій залежить від українського президента.

Уже вранці в соцмережах Трамп написав, що всі дійшли згоди, що найкращий спосіб завершити війну - це перейти безпосередньо до мирної угоди, а не просто до угоди про припинення вогню.

Крім того, за даними Bloomberg, Трамп під час розмови із Зеленським та лідерами Європи повідомив, що позиція Путіна не змінилася - він, як і раніше, хоче, щоб ЗСУ вийшли з Донбасу.

Також цього ранку стало відомо, що в понеділок президент Володимир Зеленський полетить до Вашингтона на зустріч із Трампом, щоб говорити про деталі завершення війни.