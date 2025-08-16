Путін попросив США визнати захоплені території України частиною Росії, - Axios

Глава Кремля Володимир Путін звернувся до США з проханням щодо України. Він хоче, щоб Вашингтон визнав окуповані території частиною Росії.

Про це заявив журналіст Axios Барак Равід, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у соцмережі Х.

Зазначимо, що вчора на Алясці відбувся саміт президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна. Ключовою темою їхньої зустрічі стала війна в Україні та варіанти її завершення.

Як пише журналіст, джерело, знайоме з перебігом переговорів, повідомило, що Путін запропонував заморозити фронт у Запорізькій і Херсонській областях в обмін на виведення ЗСУ з Донецької області. Крім цього було і прохання.

"Під час зустрічі з Трампом Путін звернувся до США з проханням визнати ці чотири регіони, крім Кримського півострова, частиною Росії", - ідеться в пості.

Ймовірно, йдеться про окуповані частини Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Водночас в американської сторони склалося враження, що Путін відкрив для переговорів щодо Сумської та Харківської областей.

Також у ЗМІ сьогодні була інформація, що Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки за принципами НАТО. Однак деталі невідомі.

Високопоставлений український чиновник повідомив Axios, що президент України Володимир Зеленський радий чути про готовність Трампа надати гарантії безпеки США.

"Український чиновник заявив, що ці гарантії детально не обговорювалися і будуть розглянуті детальніше під час візиту Зеленського в Білий дім у понеділок", - пише Барак Равід.