Україна провела спецоперацію поблизу лівійського порту Бенгазі, під час якої знищила російський корвет "Меркурій", вертоліт Ка-27 та уразила суховантаж MV ANGARA, що використовувався для перевезення військових вантажів.

Що відомо про цю операцію - зібрало РБК-Україна в матеріалі нижче.

Зеленський та СБУ підтвердили атаку

Сили оборони України спільно зі Службою безпеки провели унікальну спецоперацію біля лівійського порту Бенгазі, внаслідок якої було затоплено російський корвет "Меркурій" із вертольотом Ка-27 на борту та уражено підсанкційне судно MV ANGARA. Інформацію про успішну атаку офіційно підтвердили президент Володимир Зеленський та пресслужба СБУ.

За даними української спецслужби, в операції залучили 7 безекіпажних катерів українського виробництва. Їх доправили у визначений район та спустили на воду з "материнського судна". Попри спроби росіян знищити дрони з води, повітря та суходолу, катери успішно досягли обох цілей.

У результаті:

Затоплено корвет "Меркурій" (проєкт 20380, бортовий номер 734) - новітній багатоцільовий корабель Чорноморського флоту РФ, прийнятий на озброєння у 2023 році.

(проєкт 20380, бортовий номер 734) - новітній багатоцільовий корабель Чорноморського флоту РФ, прийнятий на озброєння у 2023 році. Судно "Меркурій" ховалося безпосередньо в порту Бенгазі, перекинулося та затонуло (супутникові знімки фіксують над водою лише його ніс). Разом із кораблем на дно пішов багатофункціональний бойовий вертоліт Ка-27, що перебував на палубі .

. Уражено суховантаж MV ANGARA (IMO 9179842) - підсанкційне російське судно, яке забезпечувало військову логістику РФ у межах так званих "Сирійського" та "Лівійського експресів". Корвет "Меркурій" регулярно охороняв такі конвої.

На знімках із супутника видно, що корвет "Меркурій" затонув

"Взірцева наша українська операція у відповідь на російську війну. Вчора й сьогодні детально отримував доповіді щодо кроків в операції - визначені цілі досягнуті. Продовжуємо операції у визначених акваторіях", - заявив Володимир Зеленський, подякувавши воїнам СБУ та Сил оборони.

Що відомо про наслідки атаки

Перші повідомлення про вибухи та пожежу на військово-морській базі Бенгазі з'явилися в ніч на 22 листопада.

Як повідомляє телеканал Al Jazeera, на борту "Меркурія" був вантаж зброї, боєприпасів та безпілотників, а внаслідок влучання загинули громадяни Росії та Лівії (точна кількість жертв не уточнюється).

Влада Лівії підтвердила факт атаки та заявила про початок спільного з РФ розслідування. Там заявили, що "Меркурій" повертався до РФ і зупинився в Бенгазі для поповнення запасів палива та продовольства в рамках чинних угод між двома країнами.

Тим часом в Інституті вивчення війни (ISW) з посиланням на лівійські медіа повідомляли про атаку морських дронів ще на одне судно неподалік Бенгазі - "Аскалон" (ходить під мальтійським прапором, але пов'язане з військовими РФ і перебуває під санкціями України). Воно входило до складу російського військового конвою, який вийшов із Калінінградської області в середині жовтня 2026 року.

Чому Бенгазі важливий для Росії

Бенгазі розташований на північному сході Лівії, на узбережжі Середземного моря. Місто контролюють сили Халіфи Хафтара, який підтримує співпрацю з Москвою.

Порт Бенгазі розташований на узбережжі Середземного моря

Росія використовує лівійські порти, зокрема Бенгазі, для військової логістики, перевезення техніки та зброї до Африки, а також для дозаправлення й поповнення запасів кораблів.

Це один із пунктів, який дозволяє Москві підтримувати військову присутність у регіоні та забезпечувати діяльність своїх сил на африканському континенті.