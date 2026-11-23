Ветер, дожди и до 8 см снега: синоптики УкрГМЦ предупредили, где в Украине ждать непогоды
Погода в Украине 23 ноября в некоторых областях ожидается опасная - из-за ощутимых порывов ветра, сильных дождей и снега, которого может насыпать в отдельных локациях до 8 см. На дорогах местами вероятна гололедица.
Подробнее о прогнозе и предупреждении синоптиков, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Особенности погоды в Украине 23 ноября
Согласно прогнозу Украинского гидрометеорологического центра, погода в Украине в понедельник (23 ноября), в целом ожидается облачная.
Значительный дождь днем - в большинстве южных областей.
Значительный дождь с мокрым снегом - в большинстве центральных и Харьковской областях.
Местами налипание мокрого снега.
На остальной территории местами небольшой снег, на востоке - умеренный дождь.
Образование снежного покрова вероятно в Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях.
В Карпатах - прирост снежного покрова высотой 2-8 см.
На дорогах местами гололедица.
Ветер в течение понедельника прогнозируют преимущественно юго-западный, со скоростью 7-12 м/с. Местами (в отдельных областях) - порывы до 15-20 м/с.
Температура воздуха днем:
- в среднем по Украине 0...+5°C;
- на юге страны +7...+12°C;
- в Карпатах в течение суток -1...-6°C (мороз).
Особенности погоды в Украине 23 ноября (инфографика: РБК-Украина)
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях
Согласно предупреждению синоптиков об опасных метеорологических явлениях, днем 23 ноября:
- в Николаевской, Херсонской и Днепропетровской областях - сильный дождь;
- в Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях - дождь и мокрый снег (образование снежного покрова 1-8 см);
- в южных, центральных (кроме Винницкой) и восточных областях - порывы ветра 15-20 м/с.
"І уровень опасности желтый", - подчеркнули специалисты УкрГМЦ.
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине 23 ноября (инфографика: facebook.com/UkrHMC)
Уточняется, что такие погодные условия могут привести к осложнению:
- работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий;
- движения транспорта.
Чего ждать в Киеве и области
На территории Киева и Киевской области погода 23 ноября также может быть с небольшим и мокрым снегом. Днем - местами.
Ветер - юго-западный, со скоростью 7-12 м/с.
Температура воздуха в понедельник днем:
- в Киеве +1...+3°С;
- по области 0...+5°С.
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