Погода в Украине 23 ноября в некоторых областях ожидается опасная - из-за ощутимых порывов ветра, сильных дождей и снега, которого может насыпать в отдельных локациях до 8 см. На дорогах местами вероятна гололедица.

Подробнее о прогнозе и предупреждении синоптиков, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

На территории Киева и Киевской области погода 23 ноября также может быть с небольшим и мокрым снегом. Днем - местами.

Уточняется, что такие погодные условия могут привести к осложнению :

Ветер в течение понедельника прогнозируют преимущественно юго-западный, со скоростью 7-12 м/с. Местами (в отдельных областях) - порывы до 15-20 м/с .

Значительный дождь с мокрым снегом - в большинстве центральных и Харьковской областях.

Согласно прогнозу Украинского гидрометеорологического центра, погода в Украине в понедельник (23 ноября), в целом ожидается облачная.

Напомним, ранее мы рассказывали, как загрязнение воздуха меняет микроклимат украинских городов.

Кроме того, мы объясняли, какой может быть погода в ноябре в целом.

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