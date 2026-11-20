Погода в Україні найближчими днями суттєво зміниться. Відчутне похолодання з нічними морозами у більшості областей "доповнять" місцями дощі, мокрий сніг, ожеледь та ожеледиця.

Про це у бліц-інтерв'ю для РБК-Україна розповіла начальниця відділу взаємодії зі ЗМІ Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха .

Що буде впливати на погоду в Україні 21 листопада

– Синоптична ситуація в Україні вже буде потрошку змінюватись.

Поступово будемо налаштовуватись на характер зовсім пізньої осені. Навіть з певними нотками вже зимових проявів.

Циклон, який у нас сьогодні, поступово втрачатиме свою активність. Відходитиме у східному напрямку за межі України.

І 21 листопада (в суботу, - Ред.) до нас вже буде переміщуватись холодний атмосферний фронт із північного заходу.

За ним - буде поширюватися холодне повітря.

Тиск зазнаватиме коливань. Вологість залишатиметься високою.

Температура поступово буде знижуватися.

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Чого чекати в суботу від опадів і температури повітря

– Щодо завтрашнього дня (суботи, 21 листопада, - Ред.), то там у більшості областей - невеликі та помірні дощі.

У західних областях - подекуди може пролітати мокрий сніг. Через ось цей атмосферний фронт із північного заходу, який почне втягувати за собою холод.

Загалом температурний режим впродовж доби буде +2...+8°C.

Тобто день від ночі практично не відрізнятиметься.

У центральних областях та в південній частині в денні години - трішечки тепліше, +9...+14°C.

Особливості погоди в Україні 21 листопада (інфографіка: РБК-Україна)

Чи зміниться синоптична ситуація 22 та 23 листопада

– Впродовж 22 та 23 листопада (неділі та понеділка, - Ред.) погоду в Україні буде ускладнювати південний циклон.

В чому це буде виражатися... В неділю очікується ускладнення погодних умов: помірні, місцями - значні дощі (в західних і північних областях).

У понеділок - також і в центральних областях.

Із переходом в мокрий сніг.

Місцями вже можуть бути такі зимові прояви, як налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах - ожеледиця.

Тобто найімовірніше, якраз-таки в ці дні для жителів заходу, півночі й частково центру (в понеділок), вже буде такий, справжній перший сніг.

Подекуди - навіть з утворенням снігового покриву.

Хоча він ще буде мокрий, тому що температури - не перейдуть одразу на мінуси.

Але він такий буде, не невеличкий зовсім. Оскільки буде пов'язаний з циклоном.

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Наскільки сильно похолодає в ці дні та де саме

– У нічні години (неділі-понеділка) - вночі - від +2°С (тепла) до -4°С (морозу). Трішки мінусів, все ж таки, буде.

Але в денні години 0...+6°C.

Тому, якщо сніговий покрив і буде утворюватись, то буде танути.

Тим часом у південній частині України в ці дні - неділю й понеділок - взагалі залишатиметься плюсова температура.

Вночі +3...+8°C, вдень +7...+12°C.

Тобто такий, досить комфортний режим погоди, як для листопада.

Особливості погоди в Україні 22-23 листопада (інфографіка: РБК-Україна)

Чи відомо зараз, в яких областях сніг "затримається"

– Додаткова інформація по сніговому покриву буде в найближчі дні...

Із наближенням цих дат... наші колеги будуть уточнювати, яка саме там буде траєкторія, які саме області.

Можливо, десь будуть додаткові попередження. Тому треба за цим слідкувати.

Але вже можемо зазначити, що є ймовірність його утворення - в понеділок (23 листопада, - Ред.) - подекуди в центральних і північно-східних областях.

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Чого можна чекати найближчими днями від вітру

– Про вітер можна сказати окремо. Адже 21 листопада, під час проходження атмосферного фронту з північного заходу, за яким почне втягуватися холод (він не надто активний буде на опади)...

Але по вітру - він переважно буде спочатку західний. У Карпатах, східних областях, вночі у більшості центральних і Запорізькій області - можуть бути пориви 15-20 метрів за секунду.

22 листопада він у більшості областей, скажімо так, зміниться на південно-західний - під час проходження циклону - 7-12 метрів за секунду. Тобто такий, інтенсивний.

У західних областях місцями можуть бути пориви 15-20 м/с.

23 листопада - він такий самий залишається, тільки пориви вже змістяться на південну частину країни. Там їх очікуємо.

Але, звичайно, із наближенням до моменту виходу цього циклону на територію України буде уточнюватись інформація.

Тому що дуже багато залежить від його траєкторії (де він буде проходити). Як повітряні маси в ньому будуть взаємодіяти.

Якщо вона (траєкторія, - Ред.) зміщається буквально на кількасот кілометрів, вже в інших областях по-іншому можуть проявлятися погодні умови.

Особливо зараз, у перехідний сезон.

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Чи зміниться синоптична ситуація 24 листопада

– Якщо дивитися надалі, 24 листопада (у вівторок, - Ред.), то там вночі - помірні опади, на сході країни - місцями значні дощі з мокрим снігом.

А в західних областях - вже просто невеликий сніг.

Тобто там - нижчі значення температури можуть бути. Але він (сніг, - Ред.) вже буде невеликий.

В денні години в Україні, крім півдня та сходу, також може бути невеликий сніжок.

Тобто він пошириться вже не тільки на західні, але, в принципі, на більшість регіонів. Крім півдня та сходу.

По температурі на 24 число, то вночі - від -4°С (морозу) до +2°С (тепла).

У Карпатах впродовж доби -3...-8°С (морозу).

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Чи дійде похолодання до південних областей

– Похолодання, скажімо так, буде "хронологічним".

У тому плані, що коли ось цей холод завтра буде заходити за атмосферним фронтом, то першими його зустрінуть західні й північні області.

Тобто там буде зниження температури.

І, в принципі, практично впродовж наступних п'яти діб, температура там як знизиться (що вночі - невеликий мінус, а вдень - близько нуля або невеличкий плюс), то так вона там і утримуватиметься.

По південних регіонах - трішки краща ситуація, позитивніша.

Там плюсова температура все ж таки ще пануватиме, скажімо так, до 23 листопада (понеділка, - Ред.) - і в денні, і в нічні години.

І ось тільки 24 листопада туди також дійде зниження температури.

Але все одно там, переважно, ще буде плюс. Хоча і не такий інтенсивний, +1...+7°C.

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Що може бути з погодою в Україні пізніше

25 листопада (в середу, - Ред.) - там ще на заході та північному сході залишиться сніг у нас, опади.

Будемо в такому, полі зниженого атмосферного тиску. Тому трішечки опади можуть бути на заході, північному сході.

Але на решті території - вже без істотних опадів. Хоча така, переважно хмарна погода.

І температура вночі вже -1...-6°С (морозу).

Вдень - від -3°С (морозу) до +2°С (тепла). На півдні країни - до +6°С.

Пізніше - у період 26-27 листопада - погода ймовірно буде без істотних опадів. Такий якби, "перепочинок".

Але температура, в принципі, вже стабільно залишатиметься вночі з невеликим мінусом.

А в денні години - близько 0°С. Від -2°С (морозу) до +4°С (тепла).