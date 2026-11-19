Сьогодні дехто всерйоз стурбований тим, чи вплине на погоду в Україні явище під назвою "супер" Ель-Ніньйо. Проте насправді погода взимку може залежати від різних факторів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на слова начальниці відділу взаємодії зі ЗМІ Українського гідрометеорологічного центру Наталії Птухи в межах заходу "Погода, клімат, люди: 105 років гідрометеорологічній службі України".

Що таке "супер" Ель-Ніньйо й чим відрізняється від Ла-Нінья

Експерт розповіла, що одне з явищ, яке турбує сьогодні декого з українців, Всесвітня метеорологічна організація назвала цього року "супер" Ель-Ніньйо.

Вона пояснила, що "супер" Ель-Ніньйо - це "періодичний процес в екваторіальних водах Тихого океану" (у східній його частині), коли "температура води стає високою, дуже високою".

"І це, відповідно, дає додаткову енергію в атмосферу. Як теплову, так, звичайно, і насичення вологою відбувається", - повідомила Птуха.

Водночас існує, за її словами, і "протилежний процес - Ла-Нінья".

"Коли ця температура, навпаки, знижується і немає такого інтенсивного виділення тепла та вологи", - уточнила представниця УкрГМЦ.

Читайте також: На світ чекають екстремальні погодні явища з приходом Ель-Ніньйо, - ООН

Чи може "супер" Ель-Ніньйо впливати на погоду в Україні

"Щодо "супер" Ель-Ніньйо (та його впливу на погоду в Україні, - Ред.) - це, звичайно, не зовсім наша компетенція. Це - ширші планетарні процеси, якими займаються кліматологи", - повідомила Птуха.

Вона нагадала, що в Україні є Інститут гідрометеорології, де є відділ прикладної метеорології та кліматології. Там - працюють дуже висококваліфіковані фахівці.

"Саме вони можуть детальніше про це розказати, адже вони всі ці зв'язки досліджували - що, як і на що впливає. Для цього потрібно величезний об'єм даних проаналізувати. Наукові роботи по цьому пишуться", - розповіла експерт.

Водночас вона зауважила, що більшість науковців бачать "особливо прямий вплив" Ель-Ніньйо - на тихоокеанський регіон.

"Коли є Ель-Ніньйо, тобто теплі екваторіальні води, то там - більша кількість опадів, вищі значення температури", - розповіла спеціаліст.

Вона зауважила, що прямого впливу "супер" Ель-Ніньйо на територію України - немає.

"Щоб ось так прямо сказати, що якщо буде це Ель-Ніньйо, то стовідсотково в нас там буде такий-то перебіг синоптичних процесів", - уточнила Птуха.

Водночас опосередкований вплив - "є і може бути".

"Але якою мірою - це вже треба досліджувати", - додала синоптик.

Читайте також: Спека, зливи та дефіцит води. Що чекає Україну через глобальну зміну клімату

Якою може бути прийдешня зима в Україні

Птуха розповіла, що говорити про зиму в Україні зараз - зарано.

Хіба що зробити припущення, виходячи з даних і попередніх прогнозів від фахівців Українського гідрометеорологічного центру, Інституту гідрометеорології та світових прогностичних центрів.

"Для території України загалом зима очікується (саме зимові місяці)... Середньомісячна температура - на 1-2 градуси вище від кліматичної норми", - повідомила експерт.

"Але це - за розрахунками станом на сьогодні", - зауважила вона.

Представниця УкрГМЦ пояснила, що надалі цю інформацію ще будуть уточнювати - "із наближенням до кожного місяця".

"Завжди випускається місячний прогноз...Там вже є більш точні розрахунки середньомісячної температури та розподілу опадів", - уточнила спеціаліст.

Читайте також: Чи буде цьогоріч сніжна зима в Україні: кліматолог дала прогноз

Коли саме настає метеорологічна зима

"У нас більшість зим, впродовж останніх десятиріч - в умовах зміни клімату - вищі за кліматичну норму", - повідомила Птуха.

Був навіть такий сезон, за її словами, коли "метеорологічна зима взагалі на території України не настала" (йдеться про 2019-2020 роки).

"Це - вперше за історію спостережень таке було", - уточнила синоптик.

Вона нагадала, що метеорологічна зима настає тоді, коли середньодобова температура повітря опускається нижче 0°C кілька днів поспіль.

Тобто коли морози - стабільні.

"А тоді - такого не було. На кілька днів могла опускатися (температура, - Ред.), а потім - знову в плюсову переходила", - поділилась спеціаліст.

Саме тому - в розрізі останніх десятиліть - синоптики припускають, що показники зими 2026-2027 років "можуть бути вище кліматичної норми".

Читайте також: Чи загрожують Україні аномальний холод і мороз, як минулої зими: відповідь кліматолога

Які ще процеси можуть впливати на погоду

Птуха повідомила, що говорячи про погоду та прогнози, важливо пам'ятати також про Циркумполярний або полярний вихор - масштабну циклонічну циркуляцію холодного повітря навколо полюса Землі, яка охоплює тропосферу та стратосферу.

"Він може порушитися. І це неможливо спрогнозувати з великою завчасністю", - зауважила вона.

Представниця УкрГМЦ додала, що "вже навіть зараз, як говорять певні науковці, там є певні зміни".

"І це постійно, щоденно відслідковується. І потім вже буде проявлятися для території України. Тож будемо слідкувати", - констатувала фахівець.

Вона нагадала, що головне - стежити за актуальними прогнозами від Укргідрометцентру.

"Тобто дивимося на найближчий... ну тиждень ще, можемо дивитись і планувати своє життя", - підсумувала синоптик.