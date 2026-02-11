Вітакер назвав топ-3 країн, які найбільше закупили зброю США для України

Він наголосив, що Німеччина, Нідерланди та Норвегія є найактивнішими покупцями зброї США для України на базі ініціативи PURL, у рамках якої країни НАТО закуповують для Сил оборони американське озброєння.

"Хочу відзначити прогрес, якого ми досягли щодо Пріоритетного списку потреб України (PURL). Створений президентом Трампом, PURL дозволяє союзникам і партнерам закуповувати американське озброєння, щоб підтримувати боєздатність України... Хочу відзначити трьох лідерів PURL: Німеччину, Нідерланди та Норвегію", - сказав посол США при НАТО.

Резюмуючи Метью Вітакер наголосив, що програма PURL не лише зміцнюють оборону України, а й сприяють мирним зусиллям шляхом тиску на Москву, щоб змусити її сісти за стіл переговорів і вести діалог.