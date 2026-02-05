США надаватимуть Україні наступальну зброю, поки не настане мир, - Вітакер
Постпред США при НАТО Метью Вітакер заявив, що Вашингтон надаватиме Києву наступальну зброю до тих пір, поки не буде підписано мирну угоду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Вітакера в етері телеканалу Newsmax.
"Стільки часу, скільки буде потрібно для укладення мирної угоди, ми будемо продовжувати продавати нашу зброю союзникам по НАТО, а вони, в свою чергу, будуть поставляти її в основному Україні", - сказав він.
За його словами, це необхідно Україні, по-перше, для протиповітряної та протиракетної оборони, а по-друге, для отримання наступальних озброєнь для продовження боротьби та гарантування, що РФ її не окупує.
Вітакер зауважив, що США в межах НАТО потребують збереження єдності коаліції та зміцнення союзників.
"Тому що саме ця сила в кінцевому підсумку стане гарантією миру, щоб після завершення цієї війни ми не зіткнулися з новим вторгненням на європейський континент", - підкреслив постпред США.
Нагадаємо, що у 2026 році Україна потребує американської зброї, яку отримує в рамках ініціативи PURL, на 15 млрд доларів. Зокрема, країні потрібні засоби ППО, особливо Patriot та NASAMS.
До слова, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що без американської підтримки Сили оборони не зможуть захистити небо. Він зауважив, що Росія використовує сотні дронів і ракет, і засобів ППО все одно бракує.
У 2025 році США та НАТО запустили програму PURL, яка дозволяє постачати американську зброю до України за фінансової підтримки європейських країн. До цієї ініціативи приєдналися вже понад 20 країн.
Як повідомила посол України в НАТО Альона Гетьманчук, НАТО відповідає за понад 80% постачання військової допомоги Україні. За її словами, близько 75% ракет до комплексів Patriot Україна отримує саме через програму PURL.