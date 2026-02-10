Японія приєднається до ініціативи PURL: ЗМІ дізналися, чим країна допоможе Україні

Японія має намір приєднається до ініціативи НАТО, яка дозволяє постачати Україні боєприпаси, техніку та інші засоби американського виробництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт NHK .

Кілька представників НАТО сказали телеканалу, що Японія, як очікується, вже найближчим часом офіційно оголосить про свій намір зробити внесок в ініціативу.

Офіційні особи уточнили, що Токіо виділить кошти винятково на нелетальну зброю, яка, можливо, включатиме радіолокаційні системи та бронежилети.

"Навіть нелетальне обладнання має важливе значення для України", - сказав один із представників НАТО, додавши, що участь Японії в ініціативі PURL є значним кроком уперед.

Також представники Альянсу додали, Японія вже проінформувала про план кількох членів НАТО та Україну.