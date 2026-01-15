Закупівля зброї від партнерів. Україна очікує зростання внесків в програму PURL
Президент України Володимир Зеленський обговорив із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте потреби у посиленні ППО та подальші кроки дипломатії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Володимира Зеленського.
Президент України в телефонній розмові повідомив Марка Рютте про останні удари росіян по енергетичному об’єкту в Харкові, що залишили сотні тисяч людей без світла та тепла.
"Російські удари під час такої холодної зими додають нам серйозних викликів", - зазначив Зеленський.
Також обговорили потребу у додатковій підтримці для захисту та зміцнення систем ППО. Програму PURL він назвав важливою для цього процесу.
"Розраховуємо, що цього місяця сума внесків у неї збільшиться", - додав президент
Сторони також обговорили дипломатичну роботу України та контакти з партнерами у США і Європі, а також подальші кроки для посилення безпеки та підтримки стабільності.
"Україна ніколи не була й не буде перепоною для досягнення миру", - наголосив президент України, підкресливши важливість збереження темпу досягнутого прогресу.
Програма PURL для України
Нагадаємо, що США та НАТО запустили програму Prioritised Ukraine Requirements List (PURL), що передбачає постачання американської зброї в Україну за рахунок європейських країн. Київ може отримати системи ППО, ракети та боєприпаси.
На програму вже виділили кошти, зокрема, Данія (близько 580 млн данських крон), Швеція (275 млн доларів), Норвегія (135 млн доларів), Нідерланди (500 млн євро) та Німеччина.
У вересні перші поставки військового обладнання за PURL прибули до України, нові очікуються найближчим часом.
Нещодавно Албанія офіційно заявила про готовність активно долучатися до міжнародних програм підтримки України та виконувати всі взяті на себе зобов’язання перед Києвом.
Міністерка закордонних справ Албанії під час спільної пресконференції з очільником МЗС України Андрієм Сибігою заявила, що Тирана приєднується до програми PURL та підтверджує надання гарантій безпеки для України.
Раніше Володимир Зеленський повідомляв, що до ініціативи PURL із закупівлі американської зброї для України приєдналися вже 24 країни.