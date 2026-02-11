Уитакер назвал топ-3 стран, которые больше всего закупили оружие США для Украины

Поддержка США и программа PURL

Напомним, неделю назад Уитакер заявил, что США будут предоставлять Украине наступательное оружие до тех пор, пока не будет подписано мирное соглашение.

"Столько времени, сколько потребуется для заключения мирного соглашения, мы будем продолжать продавать наше оружие союзникам по НАТО, а они, в свою очередь, будут поставлять его в основном Украине", - сказал он.

Отметим, что инициатива PURL была запущена Соединенными Штатами Америки и НАТО в июле 2025 года.

Первые поставки по этой программе прибыли в Украину уже в сентябре, а в конце декабря глава государства Владимир Зеленский рассказал, что к инициативе присоединились 24 страны, и этот список продолжает пополняться.

К слову, вчера СМИ узнали, что к PURL уже в ближайшее время присоединится Япония. Токио будет выделять средства на нелетальное оборудование, включая радиолокационные системы и бронежилеты.

Также добавим, что несколько недель назад глава Миссии Украины при НАТО Алена Гетьманчук заявила, что в 2026 году наша страна нуждается в поставках оружия по PURL на 15 млрд долларов. Среди необходимых средств ПВО, особенно Patriot и NASAMS.