Україна цього року потребує зброї від США на 15 млрд доларів, - посол в НАТО

П'ятниця 23 січня 2026 13:50
Україна цього року потребує зброї від США на 15 млрд доларів, - посол в НАТО
Автор: Тетяна Степанова, Роман Кот

У 2026 році Україна потребує американської зброї, яку отримує в рамках ініціативи PURL, на 15 млрд доларів.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла голова Місії України при НАТО Альона Гетьманчук.

За її словами, Україні потрібні засоби ППО, особливо Patriot та NASAMS. Є чіткий перелік країн, хто б міг їх передати.

"Тому, звісно, продовжуємо інтенсивно працювати над цим, бо потреба сформована на цей рік в рамках ініціативи PURL - це 15 мільярдів доларів", - зазначила Гетьманчук.

Україні потрібна зброя від США

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що без американської підтримки Сили оборони не зможуть захистити небо. Адже навіть зараз це дуже складно. Тому допомога США у сфері ППО - критично важлива.

За його словами, Росія використовує сотні дронів і ракет, а засобів ППО все одно бракує.

У 2025 році США та НАТО запустили програму PURL, яка дозволяє постачати американську зброю до України за фінансової підтримки європейських країн. За цією схемою Київ може отримувати системи ППО, ракети та боєприпаси.

Механізм PURL прискорює постачання озброєння, адже покупки здійснюються з уже наявних американських запасів, без додаткових затримок. Програма також дозволяє раціонально використовувати ресурси, концентруючись на тому, що Україні потрібно найбільше саме зараз.

До ініціативи PURL із закупівлі американської зброї для України приєдналися вже понад 20 країн.

За словами Зеленського, цього року Україна очікує зростання внесків в програму PURL.

Як повідомила посол України в НАТО Альона Гетьманчук, НАТО відповідає за понад 80% постачання військової допомоги Україні.

Також, за її словами, близько 75% ракет до комплексів Patriot Україна отримує саме через програму PURL. Для інших систем протиповітряної оборони цей показник ще вищий - майже 90% ракет-перехоплювачів надходять за тією ж схемою.

