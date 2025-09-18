Перша американська зброя за програмою PURL вже надійшла до України, - НАТО

В рамках програми Переліку пріоритетних потреб України (PURL) було профінансовано вже чотири пакети з озброєнням. Два вже на шляху до України.

У відповідь на запит РБК-Україна представник НАТО повідомив, що вже чотири пакети було оплачено.

"Дотепер було профінансовано чотири пакети в рамках Переліку пріоритетних потреб України (PURL). Частина обладнання з перших пакетів уже надійшла до України, і ще більше - в дорозі", - розповів співрозмовник.

Що таке PURL

Механізм PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) - нова ініціатива США та НАТО для прискорення постачання озброєнь Україні. У рамках цієї програми Київ формує список пріоритетних потреб у зброї, який передається партнерам з НАТО.

Партнерські країни, своєю чергою, фінансують закупівлю американського озброєння, що відповідає цьому списку.Кошти передаються на спеціальний рахунок НАТО, і зброю закуповують безпосередньо у США.