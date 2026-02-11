ua en ru
Волгоград атакували невідомі дрони: у районі НПЗ виникла пожежа (фото, відео)

Середа 11 лютого 2026 00:45
UA EN RU
Волгоград атакували невідомі дрони: у районі НПЗ виникла пожежа (фото, відео) Фото: попередньо, під атакою опинився НПЗ "Лукойл" (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У ніч із 10 на 11 лютого невідомі дрони масовано атакували російський Волгоград. Під ударом опинився місцевий НПЗ, після чого в районі об'єкта було зафіксовано пожежу.

Про це повідомляє РБК-Україна на російські Telegram-канали.

Читайте також: Мінус 19% переробки нафти. Сирський назвав результати ударів по РФ у січні

Приблизно о 21:00 (за Києвом) у Волгоградській області оголосили безпілотну небезпеку, а "Росавіація" закрила аеропорт Волгограда.

Уже через кілька годин, ближче до настання нової доби, росіяни поскаржилися на гучні звуки вибухів як у місті, так і на його околицях. Зокрема, місцевим паблікам писали жителі Красноармійського, Радянського, Ворошиловського, Волзького та інших районів. При цьому губернатор атаку на регіон ніяк не коментував.

Практично рівно в ніч на 11 лютого в мережі масово почали поширюватися кадри пожежі. Моніторингові канали уточнювали, що невідомі безпілотники вразили нафтопереробний завод.

Через деякий час у пабліках уточнили, що під атакою, судячи з усього, опинився НПЗ "Лукойл", і це була перша атака 2026 року.

Станом на 00:15 російські Telegram-канали писали, що атака дронів триває і звуки вибухів чути досі. Попри багатогодинну атаку коментарів офіційної влади до цієї хвилини досі так і не було.

Російські НПЗ під ударом дронів

Нагадаємо, в ніч на 1 січня Сили оборони України вразили НПЗ "Ільський" у Краснодарському краї Росії. У Генштабі ЗСУ повідомили, що було зафіксовано влучання дронів по вели з подальшою пожежею.

Також ми писали, що в ніч на 26 січня українські сили завдали удару по інфраструктурі нафтопереробного заводу в Слов'янську-на-Кубані - об'єкту, у якого потенційний щорічний обсяг переробки 4 млн тонн нафти.

