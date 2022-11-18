Вирок суду у справі МН17 та ракетний удар по Україні: новини за 17 листопада

Гаазький суд оголосив вирок у справі про падіння пасажирського літака МН17 і засудив трьох співучасників до довічного ув'язнення, крім того, окупанти завдали масованого ракетного удару по енергетичній інфраструктурі України.

Більш детально про те, що сталося у четвер, 17 листопада, - у матеріалі РБК-Україна .

Суд виніс вирок у справі про збитий на Донбасі "Боїнг"

Окружний суд Гааги 17 листопада виніс вирок у справі про збитий у 2014 році в небі над Донбасом пасажирський літак рейсу MH17 Малайзійських авіаліній, що прямував з Амстердама в Куала-Лумпур.

Висловлювання обвинувачених розцінюються як відірвані від реальності, що сприятиме лише обтяженню покарання. Незважаючи на те, що вони думали, що збили військовий літак, а не пасажирський, їхні дії були навмисними та призвели до смертельних наслідків. Навпаки, це посилює тяжкість звинувачення. Адекватним покаранням не може бути терміновий тюремний вирок.

Суд засуджує Гіркіна, Дубинського та Харченка до довічного ув'язнення. Суд наказує взяти їх під варту. Розгляд справи у першій інстанції закінчено. Протягом 14 днів може бути подана апеляція.

Ізраїль придбав "стратегічне обладнання" для України на мільйони доларів

Ізраїль під тиском США погодився профінансувати закупівлю стратегічного обладнання для України на мільйони доларів.

Високопоставлені політики та силовики Ізраїлю погодилися розширити допомогу для України, а не обмежуватись гуманітарною допомогою після прохання адміністрації президента США Джо Байдена.

Зазначається, що обладнання буде передано через країну НАТО, яка постачатиме зброю Україні. Повідомляється, що фінансування "стратегічного обладнання" було разовим. Рішення про те, чи продовжувати його, як вимагають Штати, залишиться за наступним урядом.

Фінляндія надасть Україні новий пакет військової допомоги на 55,6 млн євро

Фінляндія надасть Україні новий пакет військової допомоги вартістю 55,6 млн. євро. Це буде десятим пакетом обладнання та озброєння, яке Фінляндія передасть для потреб ЗСУ з початку повномасштабного російського вторгнення.

"Україна продовжує потребувати підтримки у захисті своєї території. Асортимент оборонного обладнання, яке зараз прямує, є найбільшим на сьогодні", - сказав міністр оборони Антті Кайкконен.

При цьому більш детальна інформація про зміст допомоги, спосіб та термін доставки не надається з оперативних міркувань та з метою забезпечення доставки допомоги до місця призначення.

У Київській області світла може не бути днями

Ситуація з енергопостачанням у Київській області складна. Жителів закликають готуватися до тривалих відключень світла , які можуть тривати дні.

Зазначимо, що Київська ОВА просила мешканців підготуватися до тривалих вимкнень електроенергії. Сахарук уточнив, що тривалі відключення мають на увазі відсутність електроенергії днями.

ЗСУ просуваються в Луганській області

Збройні сили України поступово просуваються вперед у Луганській області, проте кожен метр дається досить тяжко.

На напрямі Сватово-Кременна тенденція поки що позитивна, ЗСУ просуваються вперед. Водночас, Гайдай додав, що кожен метр Луганської області дається ЗСУ досить важко. На його думку, однією з причин є відсутність чинника несподіванки, як було, зокрема, у разі звільнення Харківської області.

Після деокупації Харківської області російські війська все ж таки встигли величезну територію замінювати, підтягнути резерви. Вони також привезли загони кадировців і тих зеків, які набирав Пригожин, встигли підірвати мости, побудувати певні оборонні споруди. Тому кожен метр Луганської області, кожен населений пункт. тяжко", - додав глава ОВА.

Мокрий сніг та ожеледиця: погода на сьогодні

У більшості регіонів України у п'ятницю, 18 листопада, синоптики прогнозують мокрий сніг, місцями очікується ожеледь.

Так, уночі опади у вигляді снігу пройдуть по всій Україні, окрім півдня та заходу. У східних регіонах прогнозується сильний дощ і мокрий сніг. Вдень опади сягнуть і заходу. При цьому на Закарпатті та у південній частині переважно дощі

Крім того, синоптики попереджають про налипання снігу та ожеледицю на дорогах. Щодо температури, то вдень стовпчик термометра коливатиметься в районі 3-9 градусів тепла, на півдні вдень температура може прогрітися до 9-14 градусів, на решті території протягом доби 0-5 градусів морозу.