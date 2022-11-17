Арестович назвав сили росіян, які намагалися наступати на Гуляйполе

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника Офісу президента України Олексія Арестовича в ефірі "Фейгін LIVE" .

"На Запорізькому напрямі близько 6 штурмових груп у складі десь по 100-120 осіб із вчорашнього ранку намагалися буквально брати Гуляйполе. А підтримувала їх, вважай, БТГ. Мало виявилося для якихось подвигів, зараз не рухаються, більше 12 годин стоять на місці", - зазначив Арестович.

За його словами, серйозного настання не сталося. Фактично був місцевий рух, можливо, спроба розвідки оборони. На думку Арестовича, спроба вийшла невдалою.