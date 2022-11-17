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Генштаб озвучив напрямки, на які Росія може перекинути сили з-під Херсона

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Київ, Четвер 17 листопада 2022 13:13
Генштаб озвучив напрямки, на які Росія може перекинути сили з-під Херсона Фото: Генштаб озвучив напрямки, на які Росія може перекинути сили з-під Херсона (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська після відступу з правобережжя Херсонської області можуть перекинути свої сили на Донбас. Не виключений і Запорізький напрямок, або підтягування резервів для повторного вторгнення з Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексія Громова під час брифінгу.

"Противник після відступу з правобережної частини Херсонської області відновлює свої війська та перекидає боєздатні підрозділи на інші напрямки. Для ворога "кричуще" важливо - це встановлення контролю над Донецькою областю, він намагається і зараз здійснювати свої "мрії", - розповів Громов.

Тож, за його словами, насамперед росіяни можуть зосередитися на перекиданні сил в Донецьку область, також не виключений Луганський чи Запорізький напрямок.

"Якщо далі брати, амбіційні плани противника, він може також спробувати проведення наступальних дій з Білорусі на території Чернігівської та Сумської областей. Але це все у них в планах, і це все вже було в нашій історії й ми гідно давали відсіч. На даний час противник дійсно перекидає свої війська на деякі напрямки, але ми теж вживаємо заходів", - підсумував Громов.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, після відступу з Херсона російські війська зміцнюються на нових рубежах ближче до Криму.

Детальніше про те, куди Росія перекине херсонське угруповання і де чекати основних боїв - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Куди Росія перекине херсонське угруповання і де чекати основних боїв
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Куди Росія перекине херсонське угруповання і де чекати основних боїв