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Мокрий сніг та ожеледиця очікуються завтра на більшій частині України

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Четвер 17 листопада 2022 15:41
Мокрий сніг та ожеледиця очікуються завтра на більшій частині України Фото: мокрий сніг та ожеледиця очікуються завтра на більшій частині України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

У більшості регіонів України у п'ятницю, 18 листопада, синоптики прогнозують мокрий сніг, місцями очікується ожеледь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Так, уночі опади у вигляді снігу пройдуть по всій Україні, окрім півдня та заходу. У східних регіонах прогнозується сильний дощ і мокрий сніг. Вдень опади сягнуть і заходу. При цьому на Закарпатті та у південній частині переважно дощі.

Крім того, синоптики попереджають про налипання снігу та ожеледицю на дорогах.

Щодо температури, то вдень стовпчик термометра коливатиметься в районі 3-9 градусів тепла, на півдні вдень температура може прогрітися до 9-14 градусів, на решті території протягом доби 0-5 градусів морозу.

Також місцями може посилитись вітер до 15-18 м/с.

Нагадаємо, сьогодні столицю України накрив перший сніг. Також опади у Києві прогнозуються найближчими днями.

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