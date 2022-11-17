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Окупанти вдарили по інфраструктурі Одеської області

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Одеська область, Четвер 17 листопада 2022 09:23
Окупанти вдарили по інфраструктурі Одеської області Фото: окупанти вдарили по інфраструктурі Одеської області (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Вранці 17 листопада російські війська завдали ракетного удару по об'єкту інфраструктури в Одеській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Одеської ОВА Максима Марченка.

"Противник завдав ракетного удару по об'єкту інфраструктури в нашій області. Є загроза масованого ракетного удару по всій території України. Прошу мешканців області перебувати в укриттях", - написав він, не уточнивши, який саме об'єкт постраждав від удару.

Нагадаємо, в Україні з самого ранку оголосили масштабну повітряну тривогу. Станом на 9:00 усі області, окрім Криму, "червоні".

Про вибухи вже повідомили у Дніпрі та Черкаській області. Тим часом у Київській області відомо про роботу системи ППО.

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Одеса Вибух ракетный удар
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