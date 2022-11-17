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У Дніпрі пролунали вибухи, місто частково без світла

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Дніпро, Четвер 17 листопада 2022 08:55
У Дніпрі пролунали вибухи, місто частково без світла Фото: у Дніпрі повідомляють про вибухи (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Дніпрі сьогодні, 17 листопада, пролунали вибухи під час повітряної тривоги. У місті фіксують проблеми зі світлом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"У Дніпрі чутно звуки вибухів", - йдеться у повідомленні.

Попередньо відомо про чотири вибухи. Крім того, місцеві жителі у соцмережах повідомляють про перебої з електроенергією.

Місцева влада поки не давала офіційних коментарів про ситуацію у регіоні.

Нагадаємо, в Україні о 8:00 оголосили масштабну повітряну тривогу. Станом на 8:50 всі області, крім Криму, "червоні.

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