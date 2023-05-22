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Вірменія готова визнати Карабах частиною Азербайджану, але є умова

Фото: прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян (facebook.com/Mir24TV)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Вірменія готова визнати територію Азербайджану площею 86 600 квадратних кілометрів, що включає і Нагірний Карабах за умови забезпечення безпеки вірменського населення.

Про це заявив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Armenpres.

Він зазначив, що Вірменія та Азербайджан мають без застережень визнати територіальну цілісність одне одного.

, що визнана Вірменією територія Азербайджану включає і Нагірний Карабах.

При цьому, за його словами, між Баку і Степанакертом має відбутися діалог щодо забезпечення прав і безпеки вірмен Нагірного Карабаху. Вірменська сторона вважає важливим створення міжнародних гарантій цих переговорів. Він додав, що Азербайджан не може вдаватися до політики етнічних чисток і геноциду вірмен із застосуванням сили.

Нагірний Карабах

Війна за Нагірний Карабах триває вже понад 30 років. При розпаді СРСР історичну область у складі Азербайджанської РСР населяли переважно вірмени. У 1991 році регіон за підтримки Вірменії проголосив "незалежність" і назвався Нагірно-Карабаською республікою.

Після цього періодично ставалися військові сутички. Так, на початку весни конфлікт між Азербайджаном та Вірменією знову загострився. 5 березня там сталася чергова стрілянина, внаслідок чого загинули люди.

При цьому 30 квітня у Вашингтоні Вірменія та Азербайджан провели новий раунд переговорів. Пізніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що міністри закордонних справ двох країн досягли відчутного прогресу в переговорах.

В середині травня Азербайджан та Вірменія домовились відновити переговори про делімітацію кордонів та нормалізацію відносин між країнами.

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АзербайджанНікол ПашинянАрменияНагорный Карабах