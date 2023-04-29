Вірменія та Азербайджан завтра проведуть мирні переговори в США

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Reuters .

Під час перемовин країни спробувють нормалізувати відносини, що були загострені через конфлікт в Нагірногому Карабасі.

"З 30 квітня міністр закордонних справ Вірменії Арарат Мірзоян перебуватиме у Вашингтоні з робочим візитом. Тоді ж запланований наступний раунд обговорення угоди про нормалізацію відносин між Вірменією та Азербайджаном", - повідомила його прес-секретар Ані Бадалян.

Раніше ми повідомляли, що конфлікт між Азербайджаном та Вірменією навколо Нагірного Карабаху знову загострився. Так, 5 березня там сталася чергова стрілянина, внаслідок чого загинули люди.

Нагадаємо, ми писали, що Вірменія попросила президента Франції Еммануеля Макрона очолити мирні переговори з Азербайджаном. Такий крок соєю чергою став викликом президенту Росії Володимиру Путіну, що свідчить про втрату контролю за регіональними союзниками.

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