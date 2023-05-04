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Вірменія та Азербайджан у США дійшли прогресу щодо врегулювання конфлікту, - Блінкен

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США, Четвер 04 травня 2023 23:14
Вірменія та Азербайджан у США дійшли прогресу щодо врегулювання конфлікту, - Блінкен Фото: Село Фаррух (baku.ws)
Автор: Наталія Кава

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що міністри закордонних справ Вірменії та Азербайджану досягли відчутного прогресу в переговорах.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив Блінкен на прес-конференції за результатами їх зустрічі.

За його словами, і Вірменія, і Азербайджан визнають, що єдиний шлях досягнення міцного миру - це діалог.

останні дні сторони обговорили дуже складні питання і досягли відчутного прогресу у питанні міцної мирної угоди. Сподіваюся, що вони, як і я, також розуміють, що існує відчутна й доступна угода, досягнення якої буде не лише історичним кроком, а й здебільшого принесе користь народам Вірменії та Азербайджану і дуже позитивно вплине навіть за межами цих двох країн", - сказав Блінкев.

Він зауважив, що темпи переговорів та основа показують, що ми країни близькі до досягнення угоди.

"Я думаю, що темп переговорів і фундамент, закладений нашими колегами, показують, що ми дійсно перебуваємо на межі досягнення мирної угоди. Останній етап будь-якого марафону завжди найскладніший. Ми це знаємо", - зазначив держсекретар США.

Нагадаємо, 30 квітня, у Вашингтоні Вірменія та Азербайджан провели новий раунд переговорів.

Раніше ми повідомляли, що конфлікт між Азербайджаном та Вірменією навколо Нагірного Карабаху знову загострився. Так, 5 березня там сталася чергова стрілянина, внаслідок чого загинули люди.

Нагадаємо, ми писали, що Вірменія попросила президента Франції Еммануеля Макрона очолити мирні переговори з Азербайджаном. Такий крок соєю чергою став викликом президенту Росії Володимиру Путіну, що свідчить про втрату контролю за регіональними союзниками.

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