Вірменія та Азербайджан у США дійшли прогресу щодо врегулювання конфлікту, - Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що міністри закордонних справ Вірменії та Азербайджану досягли відчутного прогресу в переговорах.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив Блінкен на прес-конференції за результатами їх зустрічі.

За його словами, і Вірменія, і Азербайджан визнають, що єдиний шлях досягнення міцного миру - це діалог.

"В останні дні сторони обговорили дуже складні питання і досягли відчутного прогресу у питанні міцної мирної угоди. Сподіваюся, що вони, як і я, також розуміють, що існує відчутна й доступна угода, досягнення якої буде не лише історичним кроком, а й здебільшого принесе користь народам Вірменії та Азербайджану і дуже позитивно вплине навіть за межами цих двох країн", - сказав Блінкев.

Він зауважив, що т емпи переговорів та основа показують, що ми країни близькі до досягнення угоди.

"Я думаю, що темп переговорів і фундамент, закладений нашими колегами, показують, що ми дійсно перебуваємо на межі досягнення мирної угоди. Останній етап будь-якого марафону завжди найскладніший. Ми це знаємо", - зазначив держсекретар США.