ua ru
Нд, 05 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Нагірному Карабасі чергове загострення, є жертви

Новость на русском →
Нагірний Карабах, Неділя 05 березня 2023 16:45
У Нагірному Карабасі чергове загострення, є жертви Фото: село Фаррух (baku.ws)
Автор: Наталія Кава

Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією навколо Нагірного Карабаху знову загострився. Сьогодні, 5 березня, там сталася чергова стрілянина, в результаті чого загинули люди.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Азербайджану.

Як розповіли у відомстві, вони отримали інформацію про те, що дорогою Ханкенді-Халфалі-Туршсу будуть везти військове спорядження, боєприпаси та особовий склад з Вірменії в Азербайджан. Там тимчасово дислокований російський миротворчий контингент.

"Вранці 5 березня з метою перевірки інформації, що надійшла, підрозділи азербайджанської армії спробували затримати та перевірити транспортні засоби, що здійснюють незаконні військові перевезення. З протилежного боку відкрили вогонь, внаслідок перестрілки є загиблі та поранені з обох боків", - сказано в повідомленні.

В той же час, Эхо Кавказа пише, що влада невизнаного Нагірного Карабаху заявила, про обстріл автівки паспортно-візового відділу поліції азербайджанськіми військовими. Це призвило до загибелі трьох поліцейських та поранення одного військового.

Окрім цього у Нагірному Карабаху висунули звинувачення Азербайджану у порушенні режиму припинення вогню 2 та 3 березня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Вірменія попросила президента Франції Еммануеля Макрона очолити мирні переговори з Азербайджаном. І це стало викликом президенту Росії Володимиру Путіну, що свідчить про втрату контролю за регіональними союзниками.

При цьому в жовтні повідомлялося, що вірменська сторона готова продовжити мандат російських військових у Нагірному Карабаху одразу на 10-20 років.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Азербайджан Армения Нагорный Карабах
NEWS
У мережі з'явилось відео з навчань українських військових на БМП Bradley
У мережі з'явилось відео з навчань українських військових на БМП Bradley
DAILY
Андрій Костін: Партнери мають бути хоробрими і підтримати Спецтрибунал над Путіним
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Андрій Костін: Партнери мають бути хоробрими і підтримати Спецтрибунал над Путіним