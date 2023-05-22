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Армения готова признать Карабах частью Азербайджана, но есть условие

Фото: премьер-министр Армении Никол Пашинян (facebook.com/Mir24TV)
Автор: Елизавета Драбкина

Армения готова признать территорию Азербайджана площадью 86 600 квадратных километров, включающую и Нагорный Карабах при обеспечении безопасности армянского населения.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Armenpres.

Он отметил, что Армения и Азербайджан должны без оговорок признать территориальную целостность друг друга.

, что признанная Арменией территория Азербайджана включает и Нагорный Карабах.

При этом, по его словам, между Баку и Степанакертом должен состояться диалог по обеспечению прав и безопасности армян Нагорного Карабаха. Армянская сторона считает важным создание международных гарантий этих переговоров. Он добавил, что Азербайджан не может прибегать к политике этнических чисток и геноцида армян с применением силы.

Нагорный Карабах

Война за Нагорный Карабах продолжается более 30 лет. При распаде СССР историческую область в составе Азербайджанской ССР населяли в основном армяне. В 1991 году регион при поддержке Армении провозгласил "независимость" и назвался Нагорно-Карабаской республикой.

После этого периодически происходили военные стычки. Так, в начале весны конфликт между Азербайджаном и Арменией снова обострился. 5 марта там произошла очередная стрельба, в результате чего погибли люди.

30 апреля в Вашингтоне Армения и Азербайджан провели новый раунд переговоров. Позже госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что министры иностранных дел двух стран достигли ощутимого прогресса в переговорах.

В середине мая Азербайджан и Армения договорились возобновить переговоры о делимитации границ и нормализации отношений между странами.

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АзербайджанНикол ПашинянАрменияНагорный Карабах