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Азербайджан та Вірменія домовились відновити переговори про кордони

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Понеділок 15 травня 2023 00:46
Азербайджан та Вірменія домовились відновити переговори про кордони Фото: Азербайджан та Вірменія відновлять переговори про кордони (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Лідери Азербайджану та Вірменії погодилися відновити переговори щодо делімітації кордонів та нормалізації відносин між країнами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Європейської Ради Шарля Мішеля.

Під час зустрічі у Брюсселі за посередництва ЄС, лідери країн підтвердили своє бажання досягти миру на Північному Кавказі.

"Позитивні результати мирних переговорів, які раніше відбувалися в США, отримають новий імпульс, щоб Азербайджан та Вірменія могли підписати широку мирну угоду, зазначив президент Європейської Ради", - зазначив Мішель.

У питанні кордонів лідери домовилися про подальші кроки для їх делімітації, зокрема, про поновлення двосторонніх переговорів щодо цього питання. Сторони підтвердили визнання Алматинської декларації, яка підтверджує територіальну цілісність Вірменії та Азербайджану. Уточнена делімітація кордонів буде визначена шляхом переговорів.

Нагадаємо, що на початку весни конфлікт між Азербайджаном та Вірменією навколо Нагірного Карабаху знову загострився. Так, 5 березня там сталася чергова стрілянина, внаслідок чого загинули люди.

Раніше повідомлялося, що 30 квітня у Вашингтоні Вірменія та Азербайджан провели новий раунд переговорів. А на початку травня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що міністри закордонних справ двох країн досягли відчутного прогресу в переговорах.

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