Азербайджан та Вірменія домовились відновити переговори про кордони

Лідери Азербайджану та Вірменії погодилися відновити переговори щодо делімітації кордонів та нормалізації відносин між країнами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Європейської Ради Шарля Мішеля.

Під час зустрічі у Брюсселі за посередництва ЄС, лідери країн підтвердили своє бажання досягти миру на Північному Кавказі.

"Позитивні результати мирних переговорів, які раніше відбувалися в США, отримають новий імпульс, щоб Азербайджан та Вірменія могли підписати широку мирну угоду, зазначив президент Європейської Ради", - зазначив Мішель.

У питанні кордонів лідери домовилися про подальші кроки для їх делімітації, зокрема, про поновлення двосторонніх переговорів щодо цього питання. Сторони підтвердили визнання Алматинської декларації, яка підтверджує територіальну цілісність Вірменії та Азербайджану. Уточнена делімітація кордонів буде визначена шляхом переговорів.