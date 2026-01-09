Випало до 35 см снігу: що відбувається на дорогах України і де найскладніше

Через негоду на дорогах України різко зросла кількість ДТП, є загиблі та травмовані. У кількох областях зранку 9 січня продовжують діяти обмеження для великовагового транспорту. Місцями випало до 35 см снігу.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на першого заступника начальника Департамент патрульної поліції Олексія Білошицького та віце-прем’єр-міністра з відновлення України Олексія Кулебу.
За його словами, за минулу добу спецлінія 102/112 отримала:
Станом на 08:00 9 січня:
Через негоду продовжують діяти обмеження руху великовагового транспорту, запроваджені напередодні.
Рівненська область:
Житомирська область:
Львівська область:
Волинська область:
Івано-Франківська область:
Водночас у Вінницькій області скасували обмеження на дорогах:
За словами Олексія Кулеби, складні погодні умови зберігаються по всій країні: у більшості регіонів іде сніг, місцями - хуртовини та ожеледиця. Для координації дій цілодобово працює штаб Агентства відновлення.
Загалом по Україні для утримання проїзду дорогами державного значення залучили:
Дороги обробляють протиожеледними матеріалами, особливу увагу приділяють мостам, підйомам і спускам. За словами урядовця, повного перекриття руху на дорогах державного значення не допущено.
Найгірша ситуація напередодні була на Житомирщині, де за добу випало до 35 см снігу. Пік циклону вже минув, однак роботи з забезпечення проїзду тривають. Найбільш складні ділянки:
Зокрема Житомирській області вранці 9 січня ускладнився рух на трасі М-06 Київ - Чоп. За інформацією патрульної поліції, на 103 км дороги, поблизу міста Коростишів, сталася дорожньо-транспортна пригода.
У напрямку Києва рух частково обмежений - транспорт пропускають крайньою правою смугою. Обставини аварії встановлюють правоохоронці. Водіїв просять з розумінням поставитися до тимчасових незручностей та планувати маршрути з урахуванням обмежень.
Найскладніша ситуація залишається в Івано-Франківській області. Олексій Білошицький попередив, що снігові перемети можуть повністю заблокувати дорогу за дуже короткий час.
Зокрема, складні умови зафіксували на дорозі Н-09 у Рогатинському районі, поблизу села Фрага. На оприлюднених відео видно автомобілі, які застрягли у глибокому снігу. Поліція вкотре закликає водіїв утримуватися від далеких поїздок без крайньої необхідності, а тим, хто все ж виїхав, радить тримати бак майже повним і мати запас теплих речей, води та їжі.
У Службі відновлення та розвитку інфраструктури в Івано-Франківській області повідомили, що станом на ранок проїзд дорогами державного значення загалом забезпечений, однак обмеження руху зберігається на ділянці Р-24 Татарів - Кам’янець-Подільський (км 135-170).
Раніше через перемети був заблокований виїзд з Городенки в напрямку Івано-Франківська, Снятина, Тернополя та Коломиї. Частину напрямків вдалося розчистити, але перемети зберігаються і на інших ділянках.
До снігоочисних робіт залучили понад 50 одиниць техніки та десятки дорожніх працівників, ще кілька бригад перебувають у режимі чергування. Синоптики попереджають, що протягом дня можливі хуртовини, ожеледиця та пориви вітру до 20 м/с.
У Черкаській області дорожні служби працюють безперервно. Керівник обласної військової адміністрації Ігор Табурець повідомив, що на дорогах державного та місцевого значення задіяно майже 100 одиниць техніки, а роботи тривали і вночі.
За його словами, стабільне функціонування області під час негоди залишається пріоритетом, а всі служби перебувають на постійному зв’язку.
У Рівненській області керівник ОВА Олександр Коваль особисто перевірив стан траси Київ - Чоп. За його словами, на проблемних ділянках, де напередодні утворювалися затори, проїзд наразі забезпечений, зокрема поблизу села Турковичі.
Водночас шляховики попереджають про можливе ускладнення ситуації за Крупцем, де через перемети та снігопад техніку вже розставляють на чергування. Водіїв просять враховувати погодні умови та не ризикувати в дорозі.
В Івано-Франківській ОВА зазначили, що підрозділи ДСНС України здійснили десятки виїздів, зокрема для буксирування транспорту та допомоги медикам. Загалом допомогу отримали 38 осіб, серед них шестеро дітей.
Через негоду в окремих громадах області зафіксували відключення електроенергії - без світла залишилися понад сто абонентів.
Влада та поліція закликають водіїв утриматися від далеких поїздок без нагальної потреби, бути уважними за кермом і стежити за офіційною інформацією, а також бути готовими до раптового погіршення ситуації на дорогах. Для водіїв працює цілодобова гаряча лінія Агентства відновлення: +380 67 400 60 80.
РБК-Україна раніше розповідало, якою буде погода в Україні 9 січня. За даними синоптиків, активний циклон розділив країну на кілька погодних зон: на заході та півночі прогнозують сніг, хуртовини й морози до -15, у центрі - сніг та ожеледицю, а на південному сході - дощі з мокрим снігом і плюсові температури.
У Києві очікують значний сніг, сильний вітер і жовтий рівень небезпеки, що може ускладнити роботу служб і рух транспорту. Столична влада закликає жителів міста підготуватися до можливих надзвичайних ситуацій через похолодання та загрозу обстрілів енергетичної інфраструктури. За можливості - просять виїхати з Києва.