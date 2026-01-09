Выпало до 35 см снега: что происходит на дорогах Украины и где сложнее всего

Из-за непогоды на дорогах Украины резко возросло количество ДТП, есть погибшие и травмированные. В нескольких областях утром 9 января продолжают действовать ограничения для тяжеловесного транспорта. Местами выпало до 35 см снега.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя начальника Департамент патрульной полиции Алексея Билошицкого и вице-премьер-министра по восстановлению Украины Алексея Кулебу.
По его словам, за минувшие сутки спецлиния 102/112 получила:
По состоянию на 08:00 9 января:
Из-за непогоды продолжают действовать ограничения движения тяжеловесного транспорта, введенные накануне.
Ровенская область:
Житомирская область:
Львовская область:
Волынская область:
Ивано-Франковская область:
В то же время в Винницкой области отменили ограничения на дорогах:
По словам Алексея Кулебы, сложные погодные условия сохраняются по всей стране: в большинстве регионов идет снег, местами - метели и гололедица. Для координации действий круглосуточно работает штаб Агентства восстановления.
Всего по Украине для содержания проезда по дорогам государственного значения привлекли:
Дороги обрабатывают противогололедными материалами, особое внимание уделяют мостам, подъемам и спускам. По словам чиновника, полного перекрытия движения на дорогах государственного значения не допущено.
Худшая ситуация накануне была в Житомирской области, где за сутки выпало до 35 см снега. Пик циклона уже прошел, однако работы по обеспечению проезда продолжаются. Наиболее сложные участки:
В частности Житомирской области утром 9 января осложнилось движение на трассе М-06 Киев - Чоп. По информации патрульной полиции, на 103 км дороги, вблизи города Коростышев, произошло дорожно-транспортное происшествие.
В направлении Киева движение частично ограничено - транспорт пропускают по крайней правой полосе. Обстоятельства аварии устанавливают правоохранители. Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и планировать маршруты с учетом ограничений.
Самая сложная ситуация остается в Ивано-Франковской области. Алексей Билошицкий предупредил, что снежные переметы могут полностью заблокировать дорогу за очень короткое время.
В частности, сложные условия зафиксировали на дороге Н-09 в Рогатинском районе, вблизи села Фрага. На обнародованных видео видно автомобили, которые застряли в глубоком снегу. Полиция в очередной раз призывает водителей воздерживаться от дальних поездок без крайней необходимости, а тем, кто все же выехал, советует держать бак почти полным и иметь запас теплых вещей, воды и еды.
В Службе восстановления и развития инфраструктуры в Ивано-Франковской области сообщили, что по состоянию на утро проезд по дорогам государственного значения в целом обеспечен, однако ограничение движения сохраняется на участке Р-24 Татаров - Каменец-Подольский (км 135-170).
Ранее из-за переметов был заблокирован выезд из Городенки в направлении Ивано-Франковска, Снятина, Тернополя и Коломыи. Часть направлений удалось расчистить, но переметы сохраняются и на других участках.
К снегоочистительным работам привлекли более 50 единиц техники и десятки дорожных работников, еще несколько бригад находятся в режиме дежурства. Синоптики предупреждают, что в течение дня возможны метели, гололедица и порывы ветра до 20 м/с.
В Черкасской область дорожные службы работают непрерывно. Руководитель областной военной администрации Игорь Табурец сообщил, что на дорогах государственного и местного значения задействовано почти 100 единиц техники, а работы продолжались и ночью.
По его словам, стабильное функционирование области во время непогоды остается приоритетом, а все службы находятся на постоянной связи.
В Ровенской область руководитель ОВА Александр Коваль лично проверил состояние трассы Киев - Чоп. По его словам, на проблемных участках, где накануне образовывались пробки, проезд сейчас обеспечен, в частности вблизи села Турковичи.
В то же время дорожники предупреждают о возможном осложнении ситуации за Крупцом, где из-за переметов и снегопада технику уже расставляют на дежурство. Водителей просят учитывать погодные условия и не рисковать в дороге.
В Ивано-Франковской ОВА отметили, что подразделения ГСЧС Украины осуществили десятки выездов, в частности для буксировки транспорта и помощи медикам. В целом помощь получили 38 человек, среди них шестеро детей.
Из-за непогоды в отдельных громадах области зафиксировали отключение электроэнергии - без света остались более ста абонентов.
Власти и полиция призывают водителей воздержаться от дальних поездок без крайней необходимости, быть внимательными за рулем и следить за официальной информацией, а также быть готовыми к внезапному ухудшению ситуации на дорогах. Для водителей работает круглосуточная горячая линия Агентства восстановления: +380 67 400 60 80.
РБК-Украина ранее рассказывало, какой будет погода в Украине 9 января. По данным синоптиков, активный циклон разделил страну на несколько погодных зон: на западе и севере прогнозируют снег, метели и морозы до -15, в центре - снег и гололед, а на юго-востоке - дожди с мокрым снегом и плюсовые температуры.
В Киеве ожидают значительный снег, сильный ветер и желтый уровень опасности, что может осложнить работу служб и движение транспорта. Столичные власти призывают жителей города подготовиться к возможным чрезвычайным ситуациям из-за похолодания и угрозы обстрелов энергетической инфраструктуры. По возможности - просят выехать из Киева.