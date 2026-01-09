В кого є можливість виїхати з Києва - зробіть це: заява Кличка
Сьогодні, 9 січня, у тисячах будинків Києва відсутнє тепло, також зафіксовані масштабні відключення світла. Киян закликають за можливості виїжджати за місто, де є альтернативні джерела живлення та тепла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка в Telegram.
Столичний мер зазначив, що міські служби працюють у режимі надзвичайної ситуації, але, додав він, погодні умови найближчими днями будуть складними.
"Звертаюся до мешканців столиці, в кого є можливість тимчасово виїхати за місто, де є альтернативні джерела живлення та тепла, зробити це", - йдеться у заяві Кличка.
Наразі половина багатоквартирних будинків Києва - майже 6 тисяч - без теплопостачання через пошкодження критичної інфраструктури столиці ворожою атакою. Крім того, у місті відбуваються перебої з водопостачанням.
"Комунальники заживили соціальні заклади - зокрема, лікарні й пологові будинки, від мобільних котелень. І разом з енергетиками працюють над тим, аби відновити електро- та теплопостачання в будинки киян", - зазначив мер міста.
Водночас Кличко визнав, що нічна комбінована атака на Київ була найболючішою для об'єктів критичної інфраструктури столиці.
Атака на Київ та область 9 січня
Нагадаємо, в ніч на 9 січня РФ завдала масованого удару по Києву та Київській області десятками ударних безпілотників, балістикою і крилатими ракетами "Калібр". У Повітряних силах розповіли, що столицю ракети та дрони атакували з різних сторін.
Внаслідок атаки РФ на Київ поранення отримали 25 людей, ще четверо загинули.
Наслідки комбінованого удару зафіксували у Дарницькому, Дніпровському, Деснянському, Печерському, Шевченківському, Голосіївському, Святошинському районах.
У місті загалом пошкоджено 19 багатоповерхівок. Під удар потрапило й посольство Катару. Пошкоджений дитсадок, трамвайне депо, тепловоз, автомобілі, супермаркет та АЗС.
Зазначимо, наразі у Києві 417 000 родин тимчасово знеструмлені. Без світла залишилась частина жителів в Деснянському, Дніпровському, Дарницькому та Голосіївському районах Києва.
У Київській області через негоду та російські атаки без електропостачання залишилися 370 тисяч родин. Найскладніша ситуація - в Бориспільському та Броварському районах.
У репортажі РБК-Україна показує наслідки ворожого обстрілу Києва в ніч на 9 січня.