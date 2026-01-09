ua en ru
Головна » Життя » Суспільство

В кого є можливість виїхати з Києва - зробіть це: заява Кличка

Київ, П'ятниця 09 січня 2026 12:14
В кого є можливість виїхати з Києва - зробіть це: заява Кличка Фото: мер Києва Віталій Кличко (facebook com Vitaliy Klychko)
Автор: Валерій Ульяненко

Сьогодні, 9 січня, у тисячах будинків Києва відсутнє тепло, також зафіксовані масштабні відключення світла. Киян закликають за можливості виїжджати за місто, де є альтернативні джерела живлення та тепла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка в Telegram.

Столичний мер зазначив, що міські служби працюють у режимі надзвичайної ситуації, але, додав він, погодні умови найближчими днями будуть складними.

"Звертаюся до мешканців столиці, в кого є можливість тимчасово виїхати за місто, де є альтернативні джерела живлення та тепла, зробити це", - йдеться у заяві Кличка.

Наразі половина багатоквартирних будинків Києва - майже 6 тисяч - без теплопостачання через пошкодження критичної інфраструктури столиці ворожою атакою. Крім того, у місті відбуваються перебої з водопостачанням.

"Комунальники заживили соціальні заклади - зокрема, лікарні й пологові будинки, від мобільних котелень. І разом з енергетиками працюють над тим, аби відновити електро- та теплопостачання в будинки киян", - зазначив мер міста.

Водночас Кличко визнав, що нічна комбінована атака на Київ була найболючішою для об'єктів критичної інфраструктури столиці.

Атака на Київ та область 9 січня

Нагадаємо, в ніч на 9 січня РФ завдала масованого удару по Києву та Київській області десятками ударних безпілотників, балістикою і крилатими ракетами "Калібр". У Повітряних силах розповіли, що столицю ракети та дрони атакували з різних сторін.

Внаслідок атаки РФ на Київ поранення отримали 25 людей, ще четверо загинули.

Наслідки комбінованого удару зафіксували у Дарницькому, Дніпровському, Деснянському, Печерському, Шевченківському, Голосіївському, Святошинському районах.

У місті загалом пошкоджено 19 багатоповерхівок. Під удар потрапило й посольство Катару. Пошкоджений дитсадок, трамвайне депо, тепловоз, автомобілі, супермаркет та АЗС.

Зазначимо, наразі у Києві 417 000 родин тимчасово знеструмлені. Без світла залишилась частина жителів в Деснянському, Дніпровському, Дарницькому та Голосіївському районах Києва.

У Київській області через негоду та російські атаки без електропостачання залишилися 370 тисяч родин. Найскладніша ситуація - в Бориспільському та Броварському районах.

У репортажі РБК-Україна показує наслідки ворожого обстрілу Києва в ніч на 9 січня.

