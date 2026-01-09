В кого є можливість виїхати з Києва - зробіть це: заява Кличка

Сьогодні, 9 січня, у тисячах будинків Києва відсутнє тепло, також зафіксовані масштабні відключення світла. Киян закликають за можливості виїжджати за місто, де є альтернативні джерела живлення та тепла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка в Telegram .

Столичний мер зазначив, що міські служби працюють у режимі надзвичайної ситуації, але, додав він, погодні умови найближчими днями будуть складними.

"Звертаюся до мешканців столиці, в кого є можливість тимчасово виїхати за місто, де є альтернативні джерела живлення та тепла, зробити це", - йдеться у заяві Кличка.

Наразі половина багатоквартирних будинків Києва - майже 6 тисяч - без теплопостачання через пошкодження критичної інфраструктури столиці ворожою атакою. Крім того, у місті відбуваються перебої з водопостачанням.

"Комунальники заживили соціальні заклади - зокрема, лікарні й пологові будинки, від мобільних котелень. І разом з енергетиками працюють над тим, аби відновити електро- та теплопостачання в будинки киян", - зазначив мер міста.

Водночас Кличко визнав, що нічна комбінована атака на Київ була найболючішою для об'єктів критичної інфраструктури столиці.