ua en ru
Пт, 09 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Циклон "розділив" Україну: де сьогодні буде дощ, а де - сніг та мороз до -15

П'ятниця 09 січня 2026 07:00
UA EN RU
Циклон "розділив" Україну: де сьогодні буде дощ, а де - сніг та мороз до -15 Фото: синоптики дали прогноз погоди на 9 січня (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Сьогодні, 9 січня, в Україні погода буде дуже різною. В одних регіонах очікуються сніг, морози та хуртовини, а в інших - дощі та плюсові температури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, активний південний циклон розділив країну на три зони з абсолютно різними погодними умовами.

У західних областях очікується помірний сніг вночі та невеликий вдень. Температура знизиться до 10-15° морозу.

На південному сході вночі місцями пройде значний дощ з мокрим снігом, вдень опади зменшаться. Температура коливатиметься від 2° морозу до 3° тепла.

У решті території країни очікується помірний сніг, а на півночі 0 значний.

Температура знизиться до 4-9° морозу. На дорогах, крім південного сходу, прогнозується ожеледиця.

Вітер переважно західний, 7-12 м/с, місцями пориви до 15-20 м/с, очікуються хуртовини.

Циклон &quot;розділив&quot; Україну: де сьогодні буде дощ, а де - сніг та мороз до -15

Погода у Києві

Сьогодні у столиці буде хмарно. Вночі та вранці значний сніг, вдень - помірний. На дорогах ожеледиця, вітер західний, пориви 15-20 м/с, хуртовина. Температура вночі та вдень 5-7° морозу.

Також синоптики оголосили I рівень небезпечності (жовтий) через значний сніг, сильний вітер та ожеледицю.

Погодні умови можуть ускладнити роботу комунальних служб, енергетичних підприємств та рух транспорту.

Циклон &quot;розділив&quot; Україну: де сьогодні буде дощ, а де - сніг та мороз до -15

Нагадаємо, раніше синоптики попереджали, що в Україну один за одним заходять південні циклони, які формують серію складних погодних умов із різкими перепадами опадів і температур.

Через негоду у Києві навіть тимчасово приспустили головний прапор України, який також є найбільшим.

Детально про те, якою погода в Україні буде цього тижня - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Погода в Україні Погода в Києві
Новини
Залпи балістики і "Калібрів", є проблеми зі світлом та водою: все про наслідки атаки на Київ
Залпи балістики і "Калібрів", є проблеми зі світлом та водою: все про наслідки атаки на Київ
Аналітика
Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка