Морози й ризик обстрілів: у Києві влада звернулась до мешканців із важливим закликом

У зв’язку з похолоданням та загрозою ворожих обстрілів енергетичної інфраструктури міська влада закликала мешканців Києва заздалегідь підготуватися до можливих позаштатних ситуацій та подбати про власну безпеку і комфорт.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення КМДА у Telegram .

Комунальні служби працюють у посиленому режимі

За даними КМДА, міські та комунальні служби вже переведені в посилений режим роботи та розробили додаткові алгоритми реагування на випадок перебоїв з енергопостачанням.

Житловим організаціям надані рекомендації щодо забезпечення стабільної роботи будинкових систем теплопостачання у разі надзвичайних ситуацій під час морозів.

Крім того, у столиці підготували 69 мобільних котелень, які за потреби зможуть забезпечувати автономне теплопостачання лікарень, пологових будинків, установ соціального захисту та інших критично важливих об’єктів.

Що радять зробити киянам уже зараз

Влада також закликала кожного мешканця підготуватися заздалегідь, щоб легше пройти можливі надзвичайні ситуації.

Зокрема, киянам рекомендують:

заздалегідь знайти на мапах та зберегти адреси найближчих укриттів, пунктів обігріву й бюветів;

перевірити заряд павербанків, портативних зарядних станцій, підготувати ліхтарики, лампи на батарейках або акумуляторах, свічки, сірники та запасні батарейки;

подбати про теплі речі й ковдри, а також про утеплені місця для домашніх улюбленців;

зробити запас питної й технічної води та продуктів тривалого зберігання, які не потребують електроенергії для приготування;

за можливості утеплити оселю: перевірити стики вікон, ізоляцію та розмістити теплоізоляційний матеріал між стіною й батареєю.

Влада закликає слідкувати за офіційною інформацією

У КМДА наголосили, що мешканцям важливо постійно стежити за офіційними повідомленнями міської влади та дотримуватися рекомендацій фахівців.

"Будь ласка, бережіть себе й своїх близьких", - закликали в міській адміністрації.