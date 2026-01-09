Выпало до 35 см снега: что происходит на дорогах Украины и где сложнее всего

Из-за непогоды на дорогах Украины резко возросло количество ДТП, есть погибшие и травмированные. В нескольких областях утром 9 января продолжают действовать ограничения для тяжеловесного транспорта. Местами выпало до 35 см снега.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя начальника Департамент патрульной полиции Алексея Билошицкого и вице-премьер-министра по восстановлению Украины Алексея Кулебу .

Количество ДТП растет

По его словам, за минувшие сутки спецлиния 102/112 получила:

899 сообщений о ДТП по Украине, из них 153 - с пострадавшими. Есть погибшие и травмированные;

124 сообщения о ДТП в Киеве, из которых 9 - с травмированными.

По состоянию на 08:00 9 января:

по Украине зафиксировано 43 вызова о ДТП, из них 3 - с пострадавшими;

в Киеве - 4 сообщения, предварительно без травмированных.

Ограничения движения 9 января

Из-за непогоды продолжают действовать ограничения движения тяжеловесного транспорта, введенные накануне.

Ровенская область:

М-06 Киев - Чоп (км 259-434);

Н-22 Устилуг - Луцк - Ровно (км 130-156).

Житомирская область:

М-06 Киев - Чоп (км 152-258 в направлении Ровенской области);

М-06 Киев - Чоп (км 68-258 в направлении Ровенской области).

Львовская область:

М-06 Киев - Чоп (км 432-487 в направлении Ровенской области).

Волынская область:

Н-22 Устилуг - Луцк - Ровно (км 94-130).

Ивано-Франковская область:

Р-24 Татаров - Косов - Коломыя - Борщев - Каменец-Подольский (км 134-170).

В то же время в Винницкой области отменили ограничения на дорогах:

М-30 Стрый - Умань - Днепр - Изварино (км 441-417 - от Немирова до границы Черкасской области);

Р-33 Винница - Турбов - Гайсин - Балта - Большая Михайловка - М-16 (км 121-170 - от Гайсина до села Ободовка).

По словам Алексея Кулебы, сложные погодные условия сохраняются по всей стране: в большинстве регионов идет снег, местами - метели и гололедица. Для координации действий круглосуточно работает штаб Агентства восстановления.

Всего по Украине для содержания проезда по дорогам государственного значения привлекли:

1 244 единицы техники;

1 454 работников.

Дороги обрабатывают противогололедными материалами, особое внимание уделяют мостам, подъемам и спускам. По словам чиновника, полного перекрытия движения на дорогах государственного значения не допущено.

Осложнения движения в Житомирской области

Худшая ситуация накануне была в Житомирской области, где за сутки выпало до 35 см снега. Пик циклона уже прошел, однако работы по обеспечению проезда продолжаются. Наиболее сложные участки:

М-06 Киев - Чоп (обходы Коростышева и Звягеля);

М-07 Киев - Ковель - Ягодин (вблизи Бучманов);

М-21 Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский (район села Сингуры).

В частности Житомирской области утром 9 января осложнилось движение на трассе М-06 Киев - Чоп. По информации патрульной полиции, на 103 км дороги, вблизи города Коростышев, произошло дорожно-транспортное происшествие.

В направлении Киева движение частично ограничено - транспорт пропускают по крайней правой полосе. Обстоятельства аварии устанавливают правоохранители. Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и планировать маршруты с учетом ограничений.

Переметы на дорогах Прикарпатья

Самая сложная ситуация остается в Ивано-Франковской области. Алексей Билошицкий предупредил, что снежные переметы могут полностью заблокировать дорогу за очень короткое время.

В частности, сложные условия зафиксировали на дороге Н-09 в Рогатинском районе, вблизи села Фрага. На обнародованных видео видно автомобили, которые застряли в глубоком снегу. Полиция в очередной раз призывает водителей воздерживаться от дальних поездок без крайней необходимости, а тем, кто все же выехал, советует держать бак почти полным и иметь запас теплых вещей, воды и еды.

В Службе восстановления и развития инфраструктуры в Ивано-Франковской области сообщили, что по состоянию на утро проезд по дорогам государственного значения в целом обеспечен, однако ограничение движения сохраняется на участке Р-24 Татаров - Каменец-Подольский (км 135-170).

Ранее из-за переметов был заблокирован выезд из Городенки в направлении Ивано-Франковска, Снятина, Тернополя и Коломыи. Часть направлений удалось расчистить, но переметы сохраняются и на других участках.

К снегоочистительным работам привлекли более 50 единиц техники и десятки дорожных работников, еще несколько бригад находятся в режиме дежурства. Синоптики предупреждают, что в течение дня возможны метели, гололедица и порывы ветра до 20 м/с.

Ситуация в Черкасской области

В Черкасской область дорожные службы работают непрерывно. Руководитель областной военной администрации Игорь Табурец сообщил, что на дорогах государственного и местного значения задействовано почти 100 единиц техники, а работы продолжались и ночью.

По его словам, стабильное функционирование области во время непогоды остается приоритетом, а все службы находятся на постоянной связи.

Восстановление движения в Ровенской области

В Ровенской область руководитель ОВА Александр Коваль лично проверил состояние трассы Киев - Чоп. По его словам, на проблемных участках, где накануне образовывались пробки, проезд сейчас обеспечен, в частности вблизи села Турковичи.

В то же время дорожники предупреждают о возможном осложнении ситуации за Крупцом, где из-за переметов и снегопада технику уже расставляют на дежурство. Водителей просят учитывать погодные условия и не рисковать в дороге.

Последствия непогоды

В Ивано-Франковской ОВА отметили, что подразделения ГСЧС Украины осуществили десятки выездов, в частности для буксировки транспорта и помощи медикам. В целом помощь получили 38 человек, среди них шестеро детей.

Из-за непогоды в отдельных громадах области зафиксировали отключение электроэнергии - без света остались более ста абонентов.

Власти и полиция призывают водителей воздержаться от дальних поездок без крайней необходимости, быть внимательными за рулем и следить за официальной информацией, а также быть готовыми к внезапному ухудшению ситуации на дорогах. Для водителей работает круглосуточная горячая линия Агентства восстановления: +380 67 400 60 80.