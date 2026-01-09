ua en ru
Пт, 09 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Выпало до 35 см снега: что происходит на дорогах Украины и где сложнее всего

Пятница 09 января 2026 12:56
UA EN RU
Выпало до 35 см снега: что происходит на дорогах Украины и где сложнее всего Фото: Ситуация на дорогах в Украине осложнена из-за снега (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Из-за непогоды на дорогах Украины резко возросло количество ДТП, есть погибшие и травмированные. В нескольких областях утром 9 января продолжают действовать ограничения для тяжеловесного транспорта. Местами выпало до 35 см снега.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя начальника Департамент патрульной полиции Алексея Билошицкого и вице-премьер-министра по восстановлению Украины Алексея Кулебу.

Количество ДТП растет

По его словам, за минувшие сутки спецлиния 102/112 получила:

  • 899 сообщений о ДТП по Украине, из них 153 - с пострадавшими. Есть погибшие и травмированные;
  • 124 сообщения о ДТП в Киеве, из которых 9 - с травмированными.

По состоянию на 08:00 9 января:

  • по Украине зафиксировано 43 вызова о ДТП, из них 3 - с пострадавшими;
  • в Киеве - 4 сообщения, предварительно без травмированных.

Ограничения движения 9 января

Из-за непогоды продолжают действовать ограничения движения тяжеловесного транспорта, введенные накануне.

Ровенская область:

  • М-06 Киев - Чоп (км 259-434);
  • Н-22 Устилуг - Луцк - Ровно (км 130-156).

Житомирская область:

  • М-06 Киев - Чоп (км 152-258 в направлении Ровенской области);
  • М-06 Киев - Чоп (км 68-258 в направлении Ровенской области).

Львовская область:

  • М-06 Киев - Чоп (км 432-487 в направлении Ровенской области).

Волынская область:

  • Н-22 Устилуг - Луцк - Ровно (км 94-130).

Ивано-Франковская область:

  • Р-24 Татаров - Косов - Коломыя - Борщев - Каменец-Подольский (км 134-170).

В то же время в Винницкой области отменили ограничения на дорогах:

  • М-30 Стрый - Умань - Днепр - Изварино (км 441-417 - от Немирова до границы Черкасской области);
  • Р-33 Винница - Турбов - Гайсин - Балта - Большая Михайловка - М-16 (км 121-170 - от Гайсина до села Ободовка).

По словам Алексея Кулебы, сложные погодные условия сохраняются по всей стране: в большинстве регионов идет снег, местами - метели и гололедица. Для координации действий круглосуточно работает штаб Агентства восстановления.

Всего по Украине для содержания проезда по дорогам государственного значения привлекли:

  • 1 244 единицы техники;
  • 1 454 работников.

Дороги обрабатывают противогололедными материалами, особое внимание уделяют мостам, подъемам и спускам. По словам чиновника, полного перекрытия движения на дорогах государственного значения не допущено.

Осложнения движения в Житомирской области

Худшая ситуация накануне была в Житомирской области, где за сутки выпало до 35 см снега. Пик циклона уже прошел, однако работы по обеспечению проезда продолжаются. Наиболее сложные участки:

  • М-06 Киев - Чоп (обходы Коростышева и Звягеля);
  • М-07 Киев - Ковель - Ягодин (вблизи Бучманов);
  • М-21 Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский (район села Сингуры).

В частности Житомирской области утром 9 января осложнилось движение на трассе М-06 Киев - Чоп. По информации патрульной полиции, на 103 км дороги, вблизи города Коростышев, произошло дорожно-транспортное происшествие.

В направлении Киева движение частично ограничено - транспорт пропускают по крайней правой полосе. Обстоятельства аварии устанавливают правоохранители. Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и планировать маршруты с учетом ограничений.

Переметы на дорогах Прикарпатья

Самая сложная ситуация остается в Ивано-Франковской области. Алексей Билошицкий предупредил, что снежные переметы могут полностью заблокировать дорогу за очень короткое время.

В частности, сложные условия зафиксировали на дороге Н-09 в Рогатинском районе, вблизи села Фрага. На обнародованных видео видно автомобили, которые застряли в глубоком снегу. Полиция в очередной раз призывает водителей воздерживаться от дальних поездок без крайней необходимости, а тем, кто все же выехал, советует держать бак почти полным и иметь запас теплых вещей, воды и еды.

В Службе восстановления и развития инфраструктуры в Ивано-Франковской области сообщили, что по состоянию на утро проезд по дорогам государственного значения в целом обеспечен, однако ограничение движения сохраняется на участке Р-24 Татаров - Каменец-Подольский (км 135-170).

Ранее из-за переметов был заблокирован выезд из Городенки в направлении Ивано-Франковска, Снятина, Тернополя и Коломыи. Часть направлений удалось расчистить, но переметы сохраняются и на других участках.

К снегоочистительным работам привлекли более 50 единиц техники и десятки дорожных работников, еще несколько бригад находятся в режиме дежурства. Синоптики предупреждают, что в течение дня возможны метели, гололедица и порывы ветра до 20 м/с.

Ситуация в Черкасской области

В Черкасской область дорожные службы работают непрерывно. Руководитель областной военной администрации Игорь Табурец сообщил, что на дорогах государственного и местного значения задействовано почти 100 единиц техники, а работы продолжались и ночью.

По его словам, стабильное функционирование области во время непогоды остается приоритетом, а все службы находятся на постоянной связи.

Восстановление движения в Ровенской области

В Ровенской область руководитель ОВА Александр Коваль лично проверил состояние трассы Киев - Чоп. По его словам, на проблемных участках, где накануне образовывались пробки, проезд сейчас обеспечен, в частности вблизи села Турковичи.

В то же время дорожники предупреждают о возможном осложнении ситуации за Крупцом, где из-за переметов и снегопада технику уже расставляют на дежурство. Водителей просят учитывать погодные условия и не рисковать в дороге.

Последствия непогоды

В Ивано-Франковской ОВА отметили, что подразделения ГСЧС Украины осуществили десятки выездов, в частности для буксировки транспорта и помощи медикам. В целом помощь получили 38 человек, среди них шестеро детей.

Из-за непогоды в отдельных громадах области зафиксировали отключение электроэнергии - без света остались более ста абонентов.

Власти и полиция призывают водителей воздержаться от дальних поездок без крайней необходимости, быть внимательными за рулем и следить за официальной информацией, а также быть готовыми к внезапному ухудшению ситуации на дорогах. Для водителей работает круглосуточная горячая линия Агентства восстановления: +380 67 400 60 80.

РБК-Украина ранее рассказывало, какой будет погода в Украине 9 января. По данным синоптиков, активный циклон разделил страну на несколько погодных зон: на западе и севере прогнозируют снег, метели и морозы до -15, в центре - снег и гололед, а на юго-востоке - дожди с мокрым снегом и плюсовые температуры.

В Киеве ожидают значительный снег, сильный ветер и желтый уровень опасности, что может осложнить работу служб и движение транспорта. Столичные власти призывают жителей города подготовиться к возможным чрезвычайным ситуациям из-за похолодания и угрозы обстрелов энергетической инфраструктуры. По возможности - просят выехать из Киева.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТП Житомир Погода в Украине Львовская область Волынская область Ивано-Франковская область Ровенская область Непогода в Украине
Новости
Киев созывает Совбез ООН и заседание Совета Украина-НАТО из-за удара "Орешником"
Киев созывает Совбез ООН и заседание Совета Украина-НАТО из-за удара "Орешником"
Аналитика
Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка