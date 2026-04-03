Винятків не буде: у Єврокомісії пояснили, чому Україна має пройти повний шлях до ЄС

Відмова від стандартних критеріїв вступу України до ЄС підірвала б довіру до процесу розширення та послабила б майбутнє членство країни.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос в ефірі національного телемарафону.

Чому винятки не підуть на користь

За словами єврокомісарки, класичний підхід до прийняття нових членів залишається актуальним, попри унікальний досвід України в умовах війни.

Дотримання встановлених правил необхідне для забезпечення справжньої готовності країни до життя всередині блоку.

"Винятки для вашої країни не допомогли б їй, не посилили б її - тому що це підірвало б довіру до всього процесу і вашого членства у майбутньому", - наголосила Марта Кос.

Вона додала, що Україна має посилити Євросоюз своїм вступом, а для цього суспільство та економіка повинні пройти повну трансформацію.

Швидкість реформ та терміни вступу

Марта Кос зауважила, що Єврокомісія вже максимально прискорює та вдосконалює процедури для України. Проте кінцеві терміни залежать виключно від темпів внутрішніх перетворень.

"Кожна реформа наближає Україну до членства в ЄС. Коли реформи прискорюються - наближається і вступ, коли реформи уповільнюються, то дата вступу віддаляється відповідним чином", - підсумувала вона.