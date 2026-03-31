Зеленський: чітка дата вступу України до ЄС - це гарантія поразки Росії

Росія намагається перешкодити вступу України до Євросоюзу, оскільки це гарантія безпеки для всієї Європи. Тому країнам-членам блоку необхідно визначити чітку дату для українського членства.

Як передає РБК-Україна , про це президент України Володимир Зеленський заявив у зверненні до європейських міністрів.

Голова держави наголосив, що на Близькому Сході та в Перській затоці всі сприймають Україну як частину Європи. І внесок України в глобальну стабільність розглядають як внесок Європи.

"Тоді чому в деяких ключових питаннях Україна все ще обмежена як частина Європи? Членство України в ЄС - це гарантія безпеки: для нас і Європи. Наш потенціал - людський, технологічний, військовий - це потенціал Європи", - звернув увагу Зеленський.

За його словами, саме тому Росія намагається різними методами зупинити вступ України до ЄС. Своєю чергою Київ уже готовий до відкриття кластерів у переговорах про членство в Євросоюзі.

"Ключ до зупинки зусиль Росії - це встановлення чіткої дати вступу України. Чітка дата - це гарантія того, що Росія зазнає поразки, а ми доб'ємося успіху. Будь ласка, давайте зробимо це", - сказав він європейським міністрам.