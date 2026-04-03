Исключений не будет: в Еврокомиссии объяснили, почему Украина должна пройти полный путь в ЕС

22:25 03.04.2026 Пт
В Евросоюзе объяснили, от чего зависит реальная дата присоединения Украины
aimg Сергей Козачук
Фото: еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос (facebook.com/marta.kosmarko)

Отказ от стандартных критериев вступления Украины в ЕС подорвал бы доверие к процессу расширения и ослабил бы будущее членство страны.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос в эфире национального телемарафона.

Почему исключения не пойдут на пользу

По словам еврокомиссара, классический подход к принятию новых членов остается актуальным, несмотря на уникальный опыт Украины в условиях войны.

Соблюдение установленных правил необходимо для обеспечения настоящей готовности страны к жизни внутри блока.

"Исключения для вашей страны не помогли бы ей, не усилили бы ее - потому что это подорвало бы доверие ко всему процессу и вашему членству в будущем", - отметила Марта Кос.

Она добавила, что Украина должна усилить Евросоюз своим вступлением, а для этого общество и экономика должны пройти полную трансформацию.

Скорость реформ и сроки вступления

Марта Кос отметила, что Еврокомиссия уже максимально ускоряет и совершенствует процедуры для Украины. Однако конечные сроки зависят исключительно от темпов внутренних преобразований.

"Каждая реформа приближает Украину к членству в ЕС. Когда реформы ускоряются - приближается и вступление, когда реформы замедляются, то дата вступления отдаляется соответствующим образом", - подытожила она.

Путь Украины в ЕС и вопросы 2027 года

Напомним, украинская власть поставила перед собой амбициозную цель - подписать договор о вступлении в Евросоюз уже в 2027 году.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял о необходимости определения конкретной даты присоединения. В то же время он отметил, что четкий календарь членства станет гарантией стратегического поражения России и безопасности для всей Европы.

Также в Брюсселе отмечают, что ускоренной процедуры без выполнения всех реформ не будет. Еврокомиссар Марта Кос ранее называла цель Украины присоединиться к блоку с 1 января 2027 года амбициозной и понятной, однако добавила, что Еврокомиссия пока только ищет пути для реализации этого сценария.

Несмотря на давление Киева, в ЕС остаются скептики, которые считают, что вступление в 2027 году находится под угрозой из-за сложности переговорного процесса и необходимости полной трансформации украинского законодательства.

