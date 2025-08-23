Вимога реваншу чи почесна пенсія: що буде, якщо Усик програє Паркеру?

Реванш із Паркером

В Олександра досвідчена команда, яка просто зобов'язана передбачати ймовірні ризики. Усик впевнено справився з молодшим майже на 11 років Даніелем Дюбуа, але це не означає, що з Паркером, який народився лише через п'ять років після Усика, нашому боксеру буде легше.

Отже, опція реваншу має бути закладена в угоду про поєдинок, хоча вона, в разі успіху, може потім тиснути й на самого Усика. Але якщо українець програє, вона стане для нього рятувальним колом, що дозволить втриматися на плаву.

Тоді всі сили мають бути зосереджені на виправленні помилок і виході на бій-реванш у найкращих кондиціях.

Поразка й у реванші – це крах. Перемога та повернення собі бодай одного чемпіонського титулу – мажорна нота, на якій Усику варто було б завершити кар'єру.

Це найбільш логічний крок, тим більше, що й обіцянка про "два бої після Дюбуа" буде виконана.

Але якщо не домовляться про реванш, чи сам Усик після поразок захоче ще щось комусь довести? Тоді можливі варіанти.

Джозеф Паркер (фото: Getty Images)

Поєдинки з чемпіонами

Цілком можливо, що Паркер не втримає всі пояси під тиском організацій. Його авторитет не такий значний, як в Усика, а розірватися він теж не зможе. Доведеться від чогось відмовлятися. Декотрі пояси стануть вакантними і це буде вікном можливостей для українця.

Дуже важко, просто нереально, уявити Усика в ролі випрошувача чемпіонських боїв, на кшталт того же Паркера зараз, чи Мартіна Баколе. Але якщо якась організація затвердить його обов'язковим претендентом – можна спробувати.

Бій з Ітаумою

Зараз всі, кому не лінь, вважають своїм обов'язком заявити, що Джошуа, Ф'юрі, Дюбуа – це так собі суперники. А ось хай Усик спробує справитися з Ітаумою! Він молодий, перспективний, агресивний – і точно поб'є українця.

Схоже на банальне підбурювання, але, якщо вміло взятися за діло, такий бій можна було б розкрутити й добре заробити на ньому.

Але поки Усик непереможений, команда 20-річного британця навряд чи ризикне кинути його під танк. Не видно особливого сенсу і в протистоянні молодої зірки та Усика-лузера.

Ризик програти завжди є – і це буде удар по репутації Ітауми (Паркер зміг, а він – ні). А якщо британець виграє – теж багато слави не добуде. Ті, хто зараз захоплюється Мозесом, потім скажуть, що він просто добив пораненого старого лева – і пишатися тут нічим.

Тому в реальність поєдинку Усик – Ітаума не дуже віриться. Це боксери різних епох і кожен з них має залишитися героєм свого часу.

Мозес Ітаума (фото: instagram.com/m.itauma)

Битви ветеранів

На чому можна було б зіграти, так це на колишній славі чемпіонів. І в такому разі "трилогії" Усик – Джошуа чи Усик – Ф'юрі мали б сенс.

Вони вже будуть з відтінком ностальгії та, вірогідно, без серйозної перспективи на якісь вершини. Але могли б зібрати достатньо вболівальників та дозволити боксерам заробити.

Ентоні Джошуа та Олександр Усик (фото: Getty Images)

Джейк Пол та змішані єдиноборства

Це вже виходить за рамки боксу, але протистояння Усика з кимось з зіркових бійців ММА, або тим же Джейком Полом – теж викликали б інтерес.

Якщо брати суто фінансовий аспект – це був би для переможеного Усика чи не найкращий варіант, щоб зірвати куш та піти красиво. Але з інших точок зору – сумнівно.

Тому, якщо Усик програє, в будь-які авантюри краще було б не втручатися.