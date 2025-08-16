ua en ru
Що буде, якщо Усик переможе Паркера?

Субота 16 серпня 2025 00:09
Що буде, якщо Усик переможе Паркера? Фото: Олександр Усик шукає суперників для останніх боїв у кар'єрі (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Олександр Усик не хоче втрачати титул абсолютного чемпіона, а Всесвітня боксерська організація (WBO) дуже наполеглива в бажанні організувати його поєдинок з Джозефом Паркером. Тож, все йде до того, що зустріч українця з новозеландцем відбудеться.

Про можливу дату поєдинку, та варіанти розвитку подій після нього – розповідає РБК-Україна.

Коли може відбутися бій

Організація поєдинків такого рівня потребує значного часу, та й бійці калібру Усика зазвичай проводять не більше двох (рідше – трьох) боїв за рік.

Тому, якби команди боксерів одразу взялися за справу, зустріч не відбулася б раніше листопада-грудня цього року. А вірогідніше – навіть у січні-лютому наступного.

Але сторона українця зробила хід конем, попросивши відтермінування через травму. І тепер все залежить від рішення WBO.

Василю Ломаченку минулого року IBF дала відстрочку більше, ніж на рік. У нашому випадку, до такого навряд чи дійде. Але сміливо можна припустити, що цьогоріч Усик з Паркером не зустрінуться.

Найбільш оптимістичний сценарій – січень чи лютий 2026-го. Більш реалістичний – квітень-травень.

Що буде, якщо Усик переможе Паркера?

Джозеф Паркер (фото: Getty Images)

Що робитимуть інші організації

Абсолютний чемпіон – завжди великий головний біль для структур, що відають чемпіонськими титулами. Висувати умови може кожний, проте одна людина не здатна задовільнити запити, що надходять з чотирьох сторін.

Звісно, будь-яка організація може через жорсткі умови та їхнє прогнозоване невиконання забрати пояс в Усика та розіграти його, як вакантний. Проте, це навряд чи додасть їй авторитету та ваги титулу.

Тому, якщо бій Усик – Паркер стане реальністю, інші будуть чекати. А потім, в залежності від результату, почнуть активно діяти.

Якщо Усик виграє у Паркера

Українець задовільнить вимогу WBO, яка не деякий час залишить його у спокої. Але боксер опиниться під перехресним вогнем інших – WBC, WBA та IBF, що захочуть увірвати свій шмат пирога.

За цей час вони зможуть провести бої за тимчасові та проміжні титули і вивести на чемпіонський поєдинок когось більш цікавого, ніж Кубрат Пулєв чи Агіт Кабайєл.

Наприклад молодого й перспективного Мозеса Ітауму, якщо той, звісно, продовжить свою переможну серію.

Що буде, якщо Усик переможе Паркера?

Мозес Ітаума (фото: instagram.com/m.itauma)

Чого хоче Усик?

До поєдинку з Дюбуа українець розповідав усім про два бої та подальше завершення кар'єри. Тоді цього вистачало.

Але зібравши усі пояси, Олександр, схоже, й сам задумався: "А що робити далі?".

Усик опинився в унікальній ситуації, коли, користуючись статусом та авторитетом, може надзвичайно вигідно продати свої останні бої. Але з ким? Цікавих суперників просто немає. Українець викосив ціле покоління зірок хевівейту, а нове ще просто не виросло.

Як не крути, більш-менш цікавим суперником зараз є лише Паркер.

Ітаума – занадто молодий і навряд чи його команда ризикне кидати Мозеса у м'ясорубку. Хіба що епопея з завершенням кар'єри Усика затягнеться, допоки українцю не виповниться років 40.

Зараз промоутерам 20-річного Ітауми набагато простіше дочекатися відходу Усика на пенсію, щоб потім вивести підопічного на вакантні пояси з кимось іншим – Паркером чи Дюбуа, наприклад.

Активно говорять про трилогію Усик- Ф'юрі, Але чи буде вона дійсно цікава та вартуватиме солідних гонорарів? Теж можна сказати й про Ентоні Джошуа.

Що буде, якщо Усик переможе Паркера?

Джейк Пол (фото: instagram.com/jakepaul)

В такому випадку Усику дійсно варто було б задуматися про бій з Джейком Полом за якимось екзотичними правилами. Його можна буде вигідно продати. А головне – це буде набагато цікавіше, ніж побиття чергового британця.

Раніше розповіли, які символи закладені у чемпіонському халаті Усика.

Також читайте, кого ШІ вважає ідеальним кандидатом на бій з Усиком.

Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Ентоні Джошуа Бокс
