Девід Хей назвав єдиного боксера, який може перемогти Усика: "У нього найкращі шанси"

П'ятниця 22 серпня 2025 13:46
Девід Хей назвав єдиного боксера, який може перемогти Усика: "У нього найкращі шанси" Олександра Усика може перемогти лише один боксер, вважає Девід Хей (фото: РБК-Україна)
Автор: Андрій Костенко

Колишній чемпіон світу Девід Хей назвав єдиного боксера у надважкій вазі, який, на його думку, здатен перемогти непереможного абсолютного чемпіона Олександра Усика.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю екс-чемпіона світу в двох вагових категоріях виданню iFLTV.

Хей назвав боксера, крутішого за Усика

44-річний британський боксер поділився думками щодо шансів інших надважковаговиків у потенційному бою проти абсолютного чемпіона світу Олександра Усика. На думку "Косара", найбільше шансів на перемогу має не досвідчений боксер, а 20-річний Мозес Ітаума.

За словами Хея, Ітаума, який має лише 13 перемог у професійній кар'єрі (11 нокаутом), дійсно може створити проблеми для 38-річного українського чемпіона.

"У нього найкращі шанси серед усіх, навіть попри його недосвідченість. У нього є вогнева міць і важкі удари, щоб створити проблеми будь-кому", - заявив Хей.

Він додав, що Усик, попри його майстерність, не є "природним" надважковаговиком.

"Він - роздутий крузер, і він дуже добре справляється, але удари, які завдає Мозес, нокаутували б будь-якого природженого надважковаговика", - зазначив британець.

"Він молодий, швидкий, голодний і, здається, має важкі руки. Всі, хто хотів його здолати, зазнали невдачі", - резюмував колишній чемпіон.

Нагадаємо, що 20-річний Мозес Ітаума здобув перемогу над Ділліаном Уайтом менш ніж за дві хвилини в останньому бою.

Девід Хей назвав єдиного боксера, який може перемогти Усика: &quot;У нього найкращі шанси&quot;

Ітаума проти Вайта (фото: instagram.com/m.itauma)

Бій Усик - Паркер під питанням?

Усик, якому зараз 38 років, двічі переміг Ентоні Джошуа, Тайсона Ф'юрі та Даніеля Дюбуа. Після останнього бою, в липні, WBO ще зобов'язала Олександра провести обов'язковий захист титулу проти Джозефа Паркера, який є тимчасовим чемпіоном.

Сам новозеландець неодноразово заявляв, що хоче бою з Усиком. Він навіть записував відеозвернення до українця, закликаючи його прийняти виклик.

Однак після перемоги над Дюбуа команда Усика звернулася до WBO з проханням відтермінувати переговори про бій з Паркером. Причиною називають травму спини, яку українець отримав під час підготовки до останнього поєдинку, а також бажання відпочити після виснажливих боїв. І організація пішла назустріч нашому чемпіону.

Таким чином, бій з Паркером дуже ймовірний, оскільки він є обов'язковим претендентом. Однак Усик може відмовитися від цього поєдинку, якщо не зможе домовитися або вирішить відмовитися від титулу WBO і втратити статус абсолютного чемпіона.

Раніше повідомили, що в команді Усика зробили заяву щодо бою з Ітаумою.

Також ми писали, що Усик сенсаційно не увійшов у топ-10 оновленого рейтингу BoxRec.

