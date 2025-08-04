Красюк зробив заяву про розрив з Усиком та застеріг чемпіона від шахраїв

Відомий український промоутер, очільник компанії K2 Promotions Олександр Красюк, який вів справи Олександра Усика до нинішнього літа, розповів про мотиви припинення співпраці та попередив чемпіона про можливі ризики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням World Boxing News .

Про припинення співпраці

В інтерв'ю Красюк розповів, як припинив співпрацю з Усиком за кілька тижнів до бою проти Даніеля Дюбуа.

"Я відчув момент. Це був правильний час. Я побажав Олександру стати триразовим абсолютним чемпіоном і сказав, що залишуся довічним промоутером дворазового абсолютного чемпіона", - поділився Красюк.

На прохання дати більше інформації, промоутер відповів:

"Я збираюся це зробити. Але залишу це для своїх мемуарів".

Поради Усику

Також Красюк заявив, що радив би боксеру завершити кар'єру. Він зазначив, що Усик вже досяг у професійному спорті всього, що можливо, тому час зупинитися.

"Не хочу більше бачити його на рингу, принаймні у професійному боксі. Він усе довів. Більше йому нічого не потрібно", - впевнений Красюк.

Екс-менеджер припустив, що можуть знайтися люди, які спробують переконати Усика продовжити кар’єру, однак запевнив: як друг, зробить усе, аби зупинити його.

"Звісно, знайдуться шахраї, які знову підштовхнуть його до повернення. Але я, як друг, намагатимуся його вберегти", - додав він.

Співпраця Усика і Красюка тривала 12 років (фото: instagram.com/alex.krassyuk)

Співпраця Усика і Красюка

Боксер та промоутер почали співпрацю у 2013 році, коли Усик перейшов із аматорського боксу в професіональний.

За ці 12 років Усик провів 23 поєдинки, жодного разу не програвши та ставши дворазовим абсолютним чемпіоном світу у двох вагових категоріях.

Головні здобутки Усика за роки спільної роботи:

Вересень 2016 – чемпіон світу за версією WBO у важкій вазі.

Січень 2018 – чемпіон світу за версіями WBO та WBC у важкій вазі.

Липень 2018 – абсолютний чемпіон світу у важкій вазі.

Вересень 2021 – чемпіон світу за версіями WBO, WBA та IBF у надважкій вазі.

Травень 2024 – абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі.

Вже без Красюка Усик в останньому поєдинку здолав нокаутом у п'ятому раунді Даніеля Дюбуа та став триразовим абсолютним чемпіоном світу.

Раніше боксер неодноразово заявляв, що після бою з Дюбуа хоче провести ще два поєдинки, а потім остаточно завершить кар'єру.